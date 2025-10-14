Повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Дивіться також Її навіть не потрібно готувати: якою була одна з улюблених страв Мерилін Монро

Що не може їсти Меланія Трамп?

Дружина Дональда Трампа, 55-річна Меланія Трамп, зізналася, що не може їсти деякі страви японської кухні. Про це вона написала у своїх мемуарах під назвою "Меланія".

Колишня модель згадала у книзі про розкішну вечерю з шести страв, яку їй подали під час державного візиту до Японії разом із Дональдом Трампом у 2019 році.

Я дала зрозуміти, що не їм сиру рибу. Однак я все одно намагалася пробувати місцеву кухню, коли це було можливо. Того вечора в Токіо страви були смачною сумішшю смаків і текстур, що демонстрували найкраще з японської кухні, враховуючи мої уподобання,

– написала Меланія.

Меланія Трамп / Фото GettyImages

В Імператорському палаці Токіо подружжя насолоджувалося "cote de boeuf rotie", "glace mont fuji" та іншими вишуканими стравами. Під час того ж візиту вони також насолодилися вечерею зі стейком з яловичини вагю з тодішнім прем'єр-міністром Сіндзо Абе та його дружиною Акіе.

Водночас з меню виключили суші, сашимі, макізуші та загалом усі страви, що містили сиру рибу.

Що відомо про дієту Меланії Трамп?

Як пише HOLA!, Меланія Трамп дозволяє собі іноді поласувати чорним шоколадом чи кулькою морозива. Водночас вона суворо дотримується принципу помірності. Як зазначає Inside Edition, Меланія приділяє особливу увагу розміру порцій.

Її струнка фігура є результатом регулярних тренувань і здорового харчування. За даними GQ, перша леді майже щодня носить обважнювачі на щиколотках. Така звичка допомагає збільшити витрати калорій на 5 – 15%.

Крім того, фітнес давно став невід'ємною частиною життя Меланії. Вона віддає перевагу пілатесу та тенісу, але ключову роль у підтриманні форми відіграє саме раціон. Щодня Меланія обирає натуральні продукти, тому їсть багато фруктів, овочів і нежирних білків.

Попри постійні чутки про ймовірні косметичні втручання, Меланія неодноразово заперечувала це.

Як Меланія Трамп допомагає у звільненні викрадених українських дітей?