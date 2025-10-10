Он якобы выразил готовность взаимодействовать напрямую относительно вывезенных украинских детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Мелании Трамп с прессой.

Смотрите также Вплоть до Сибири: установлено 210 заведений, где Россия удерживает похищенных детей из Украины

Сколько детей вернули домой после письма Путину?

Мелания Трамп заявила, что ей якобы удалось воссоединение 8 детей со своими семьями "в течение последних 24 часов".

Мой представитель напрямую работал с командой Путина, чтобы обеспечить воссоединение детей с семьями между Россией и Украиной. Восемь детей уже воссоединились с семьями в течение последних 24 часов... 3 из них были разлучены с семьями и перемещены в Россию из-за боев на линии фронта. Еще 5 были разлучены с членами семьи по ту сторону границы, среди них маленькая девочка, которую воссоединили с семьей в России,

– рассказала она.

Россия якобы предоставила данные о детях, в частности о "социальных, медицинских и психологических услугах, предоставленных украинским детям". Мелания Трамп также анонсировала воссоединение еще 5 детей со своими родными.

Первая леди США добавила, что имеет "открытый канал связи" с российским диктатором. В течение последних 3 месяцев было даже несколько встреч.

"Мы договорились сотрудничать друг с другом на благо всех людей, причастных к этой войне", – сказала она.

Заявления Мелании Трамп в Белом доме: смотрите видео

Похищение украинских детей: что известно