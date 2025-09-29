Сообщает 24 Канал со ссылкой на Chowhound.
Какое простое блюдо обожала Мэрилин Монро?
Хотя Монро могла наслаждаться самыми дорогими деликатесами, одним из ее любимых блюд оставалось удивительно простое. Актриса с удовольствием ела сырую морковь и даже шутила, что чувствует себя "наполовину кроликом", ведь так часто ее употребляла.
Мэрилин Монро / Фото GettyImages
В эксклюзивном интервью журналу Pageant в 1952 году (через Into The Gloss) она рассказала, что почти ежедневно включала эту закуску в свой рацион, особенно вечером. Обычно морковь дополняла ее стейк, но иногда она сочетала ее и с другими видами мяса, например, бараньими отбивными или печенью.
Учитывая насыщенную жизнь актрисы, легко понять ее любовь к продуктам, которые не требовали усилий в приготовлении. Впрочем, морковь была лишь одним из многих любимых продуктов Монро.
Как погибла Мэрилин Монро?
Как пишет Britannica, в 1962 году Мэрилин Монро начала работу над комедией "Что-то должно произойти". Но из-за проблем со здоровьем она часто пропускала съемочные дни, а в мае отправилась в Нью-Йорк, чтобы выступить на гала-концерте, где исполнила знаменитую песню "Happy Birthday" для президента Джона Кеннеди, с которым, как утверждалось, она имела роман.
Уже в июне актрису уволили из фильма. Хотя впоследствии ее снова вернули, съемки так и не были возобновлены.
После нескольких месяцев фактического уединения Монро умерла в своем доме в Лос-Анджелесе от передозировки снотворных таблеток (барбитуратов). Смерть признали "вероятным самоубийством", что объяснялось ее предыдущими проблемами с наркотиками и попытками покончить с собой.
В то же время некоторые считали, что актрису могли убить после того, как она пригрозила раскрыть свои отношения с братьями Кеннеди. По слухам, она имела роман и с генеральным прокурором США Робертом Кеннеди.
Некоторые предполагают, что Монро владела информацией, которая связывала братьев с организованной преступностью. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств, эти теории заговора не исчезли.
Каким было любимое блюдо королевы Виктории?
- В детстве рацион королевы Виктории был довольно скромным, но после восшествия на престол в 1837 году она ежедневно устраивала роскошные трапезы. Впрочем, особое место в ее рационе занимал картофель. В Королевском архиве сохранились записи, что на завтрак Виктория часто заказывала бараньи отбивные с пюре или сосиски с картофелем.
- В книге "Частная жизнь королевы, описанная членом королевского двора" отмечалось, что она сама признавала свою большую слабость к картофелю, который ей подавали в разных вариациях. Среди любимых блюд Виктории был и традиционный немецкий кремовый суп kartoffelsuppe, похожий на французский картофельный суп с луком-пореем.
- Виктория также вела дневник на протяжении 69 лет, и в записи за 1861 год она жаловалась на ужин в шотландском отеле в Далвинне, где вместе с принцем Альбертом ей подали лишь "двух жалких голодных кур с нагорья без картофеля".