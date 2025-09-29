Сообщает 24 Канал со ссылкой на Chowhound.

Какое простое блюдо обожала Мэрилин Монро?

Хотя Монро могла наслаждаться самыми дорогими деликатесами, одним из ее любимых блюд оставалось удивительно простое. Актриса с удовольствием ела сырую морковь и даже шутила, что чувствует себя "наполовину кроликом", ведь так часто ее употребляла.

Мэрилин Монро / Фото GettyImages

В эксклюзивном интервью журналу Pageant в 1952 году (через Into The Gloss) она рассказала, что почти ежедневно включала эту закуску в свой рацион, особенно вечером. Обычно морковь дополняла ее стейк, но иногда она сочетала ее и с другими видами мяса, например, бараньими отбивными или печенью.

Учитывая насыщенную жизнь актрисы, легко понять ее любовь к продуктам, которые не требовали усилий в приготовлении. Впрочем, морковь была лишь одним из многих любимых продуктов Монро.

Как погибла Мэрилин Монро?

Как пишет Britannica, в 1962 году Мэрилин Монро начала работу над комедией "Что-то должно произойти". Но из-за проблем со здоровьем она часто пропускала съемочные дни, а в мае отправилась в Нью-Йорк, чтобы выступить на гала-концерте, где исполнила знаменитую песню "Happy Birthday" для президента Джона Кеннеди, с которым, как утверждалось, она имела роман.

Уже в июне актрису уволили из фильма. Хотя впоследствии ее снова вернули, съемки так и не были возобновлены.

После нескольких месяцев фактического уединения Монро умерла в своем доме в Лос-Анджелесе от передозировки снотворных таблеток (барбитуратов). Смерть признали "вероятным самоубийством", что объяснялось ее предыдущими проблемами с наркотиками и попытками покончить с собой.

В то же время некоторые считали, что актрису могли убить после того, как она пригрозила раскрыть свои отношения с братьями Кеннеди. По слухам, она имела роман и с генеральным прокурором США Робертом Кеннеди.

Некоторые предполагают, что Монро владела информацией, которая связывала братьев с организованной преступностью. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств, эти теории заговора не исчезли.

