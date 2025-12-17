Її підписав сам Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vanity Fair.
Що журналісти сфотографували у кабінеті Вайлз?
Журнал представив портрети ключових посадовців другої адміністрації Трампа. Однією з героїнь фотосерії стала Сьюзі Вайлз. Окремо журналісти показали деталі з її офісу.
На одному зі знімків видно фото Трампа і Путіна, яке, ймовірно, було зроблене під час саміту на Алясці. Як зазначає видання, світлина має особистий підпис президента США.
Сьюзі. Ти найкраща! Дональд,
– написано на фотографії.
Фото Трампа і Путіна у кабінеті Вайлз / Фото Vanity Fair
Крім того, у фотопідбірці присутній знімок статуетки Дональда Трампа, що тримає в руці червону кепку з гаслом Make America Great Again.
Статуетка Трампа з кепкою у кабінеті Вайлз / Фото Vanity Fair
Vanity Fair опублікував портрети посадовців Білого дому, що викликали резонанс
Журнал Vanity Fair опублікував портрети команди Трампа, які викликали обговорення в соцмережах через недолугість зображених.
Фотограф Крістофер Андерсон заявив, що працював у своєму звичному стилі і не мав наміру виставляти посадовців у поганому світлі