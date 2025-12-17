Її підписав сам Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vanity Fair.

Що журналісти сфотографували у кабінеті Вайлз?

Журнал представив портрети ключових посадовців другої адміністрації Трампа. Однією з героїнь фотосерії стала Сьюзі Вайлз. Окремо журналісти показали деталі з її офісу.

На одному зі знімків видно фото Трампа і Путіна, яке, ймовірно, було зроблене під час саміту на Алясці. Як зазначає видання, світлина має особистий підпис президента США.

Сьюзі. Ти найкраща! Дональд,

– написано на фотографії.



Фото Трампа і Путіна у кабінеті Вайлз / Фото Vanity Fair

Крім того, у фотопідбірці присутній знімок статуетки Дональда Трампа, що тримає в руці червону кепку з гаслом Make America Great Again.



Статуетка Трампа з кепкою у кабінеті Вайлз / Фото Vanity Fair

