На фото члени команди Трампа виглядають часто недолуго. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vanity Fair і соцмережі.

Чому фотосесія команди Трампа для Vanity Fair наробила стільки шуму?

Крупні плани з максимальною деталізацією облич мали, за задумом редакції, "пробити політичний театр", але вийшло, на думку читачів, радше кумедно.

На фото з'являються прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо і заступник голови адміністрації з політичних питань Стівен Міллер.



Фото прессекретарки Керолайн Лівітт / Фото Vanity Fair

Фотограф серії Крістофер Андерсон у коментарі для The Independent наголосив, що працював у своєму звичному стилі портретної зйомки крупним планом і не мав наміру виставляти посадовців у поганому світлі.

Віцепрезидент Джей Ді Венс просив фотографа сфотографувати усіх гірше за себе. За кожного члена команди, яких виглядатиме гірше, він обіцяв 100 доларів, і 1000, якщо це – Марко Рубіо.



Портрет крупним планом віцепрезидента США Венса / Фото Vanity Fair

Він хотів показати політиків без захисного образу. Зйомки у Білому домі відбулися 13 листопада.

"Понад усе, я намагаюся пробитися крізь образ, який хочуть створити політики… і досягти чогось більш правдивого. Я знаю, що дехто скаже: "О, він навмисно намагається виставити людей у ​​поганому світлі", але це не так. Якщо ви подивитеся на мої фотографії, я зробив багато крупних планів у тому ж стилі з людьми всіх політичних поглядів", – прокоментував Андерсон.

Інші фото команди Трампа фотографа Крістофера Андерсона (фото для Vanity Fair)

Це не випадковість. Це не "погано знято". Це точне, холодне, свідоме рішення.Фотограф зробив для Vanity Fair неймовірну роботу. Він зняв не людей, а стан. Не портрети, а симптоми. Не владу, а її крихкість, самозакоханість і внутрішню порожнечу,

– пишуть у соймережах.

Публікація фото збіглася у часі зі скандальним інтерв'ю Сьюзі Вайлз у тому ж Vanity Fair