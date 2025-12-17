Про це заявила керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз в інтерв’ю Vanity Fair, повідомляє 24 Канал.
Що Трамп думає про наміри Путіна?
За даними видання, в оточенні Трампа не було єдності щодо справжніх намірів російського лідера. Частина експертів вважала, що Путіна могла б задовольнити окупація всієї Донецької області. Водночас сам президент США, за словами Вайлз, з цим не погоджувався.
Він не поділяв думку, що Кремль готовий зупинитися на часткових територіальних здобутках, і вважав, що Путін не прагне миру. На переконання Трампа, кінцевою метою глави Кремля є захоплення всієї України, зазначила керівниця апарату Білого дому.
Вайлз відхрещується від інтерв'ю
Як пише Vanity Fair, інтерв’ю з Вайлз записували фрагментарно – у різні періоди та з різних тем упродовж року, після чого об’єднали в один матеріал. У публікації вона також зробила низку резонансних заяв, зокрема щодо внутрішньої роботи адміністрації та окремих публічних фігур. Серед іншого вона підтвердила, що Трамп є фігурантом у справі Епштейна.
Після виходу матеріалу Сьюзі Вайлз публічно розкритикувала публікацію, назвавши її сфабрикованою. Вона заявила, що частину її слів було вирвано з контексту, а значну частину коментарів – опущено.
За словами Вайлз, стаття навмисно подає викривлену картину, аби створити негативний образ Дональда Трампа та його команди.
"Правда в тому, що адміністрація Трампа за одинадцять місяців уже досягла більшого, ніж будь-який інший президент за вісім років, і це завдяки неперевершеному лідерству і далекоглядності президента Трампа, з яким мені випала честь працювати майже десять років. Ніщо з цього не зупинить наше невпинне прагнення зробити Америку знову великою", – резюмувала вона.
В інтерв'ю Вайлс описала Трампа як людину з "особистістю алкоголіка"
Сьюзі Вайлз, глава апарату Білого дому, опинилася в центрі скандалу після інтерв'ю з журналістом Vanity Fair, де вона говорила про Трампа. Зокрема вона сказала, що президент США має "особистість алкоголіка", тобто вірить у всі власні гучні заяви.
Вайлз заперечує свої слова, стверджуючи, що стаття мала на меті створити негативний образ президента та його команди.