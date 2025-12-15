Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Дивіться також США вірять, що Росія прийме "дуже сильні гарантії безпеки" для України, – Le Monde
Про що Трамп говорив із Путіним і коли?
Лідера Сполучених Штатів запитали, чи він говорив нещодавно з Путіним. Той дуже коротко відповів, що так, і став слухати наступне запитання.
Жодних деталей Трамп не навів.
Цього дня, 15 грудня, мовилося, що Трамп поговорить із Зеленським – такі дані наводили ЗМІ. Дехто вказував, що будуть присутні і лідери ЄС.
Сам український президент висловився, що не знає, чи буде розмова саме сьогодні.
Пізніше американський чиновник розповів Суспільному, що може готуватися розмова не тільки із Зеленським, але й із Путіним – окремо. Надалі представники України і США можуть зустрітися найближчими вихідними у Маямі, щоб обговорити мирний план.
"Нам наказано зробити все необхідне, щоб сприяти від імені президента Трампа встановленню міцного та довготривалого миру між Україною та Росію, і ми маємо намір зробити все можливе", – передало ЗМІ його слова.
Медіа вказало, що американці готові їздити і в Росію, і в Україну.
Дивіться також Помилка перекладу: Зеленського і Мерца на пресконференції запитали про "трупи НАТО"
Інші заяви Трампа 15 грудня
Відбулася розмова між Трампом і європейськими лідерами, яку президент США назвав дуже хорошою. Поки не відомо, чи був там Зеленський.
Що ж до встановлення миру в Україні, то Трамп сказав: ми зараз ближчі, ніж коли-небудь.
Утім, американський президент вважає, що Україна "вже втратила території".
Проте питання гарантій безпеки обговорюють спільно з Європою – мовляв, США не хочуть, щоб війна знову почалася.
А ще Трамп розуміє, що обидві країни можуть змінити свою думку. "Росія хоче покласти цьому край. Проблема в тому, що вони будуть хотіти покласти цьому край, а потім раптом передумають. І Україна буде хотіти покласти цьому край, а потім раптом передумає. Ми маємо змусити їх домовитися", – пояснив він.