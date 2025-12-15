Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

О чем Трамп говорил с Путиным и когда?

Лидера Соединенных Штатов спросили, говорил ли он недавно с Путиным. Тот очень коротко ответил, что да, и стал слушать следующий вопрос.

Никаких деталей Трамп не привел.

В этот день, 15 декабря, говорилось, что Трамп поговорит с Зеленским – такие данные приводили СМИ. Некоторые указывал, что будут присутствовать и лидеры ЕС.

Сам украинский президент высказался, что не знает, будет ли разговор именно сегодня.

Позже американский чиновник рассказал Суспильному, что может готовиться разговор не только с Зеленским, но и с Путиным – отдельно. В дальнейшем представители Украины и США могут встретиться в ближайшие выходные в Майами, чтобы обсудить мирный план.

"Нам приказано сделать все необходимое, чтобы способствовать от имени президента Трампа установлению прочного и долговременного мира между Украиной и Россией, и мы намерены сделать все возможное", – передало СМИ его слова.

Медиа указало, что американцы готовы ездить и в Россию, и в Украину.

Другие заявления Трампа 15 декабря