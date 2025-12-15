Соответствующий вопрос украинская и американская стороны подробно обсудили в Берлине. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, передает 24 Канал.

Смотрите также На мирных переговорах надо достичь 5 целей: Мерц назвал их

В чем убеждены США относительно гарантий?

По результатам переговоров сторон в Берлине возник проект мирного соглашения, которое якобы предусматривает предоставление "очень сильных гарантий безопасности" для Украины, подобные тем, предусмотренных статьей 5 договора НАТО.

Все, что, по нашему мнению, нужно украинцам, чтобы чувствовать себя в безопасности, включено в часть проекта соглашения,

– заявил он.

По его словам, Россия "примет" проект соглашения, в частности, и это обещание гарантий безопасности, по которому он не привел конкретных подробностей, но заверил, что Украина и европейские лидеры были ею очень довольны.

В то же время другой американский переговорщик, предупредил, что эти гарантии безопасности для Украины, детали относительно которых по состоянию на сейчас не разглашаются, якобы "не будут рассматриваться бесконечно" сторонами.

Что известно об обсуждении гарантий?