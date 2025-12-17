Ее подписал сам Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vanity Fair.

Что журналисты сфотографировали в кабинете Уайлз?

Журнал представил портреты ключевых должностных лиц второй администрации Трампа. Одной из героинь фотосерии стала Сьюзи Уайлз. Отдельно журналисты показали детали из ее офиса.

На одном из снимков видно фото Трампа и Путина, которое, вероятно, было сделано во время саммита на Аляске. Как отмечает издание, фотография имеет личную подпись президента США.

Сьюзи. Ты лучшая! Дональд,

– написано на фотографии.



Фото Трампа и Путина в кабинете Уайлз / Фото Vanity Fair

Кроме того, в фотоподборке присутствует снимок статуэтки Дональда Трампа, держащего в руке красную кепку с лозунгом Make America Great Again.



Статуэтка Трампа с кепкой в кабинете Уайлз / Фото Vanity Fair

Vanity Fair опубликовал портреты должностных лиц Белого дома, вызвавшие резонанс