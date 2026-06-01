Президент США Дональд Трамп оказался в центре новой дискуссии относительно своего здоровья после обнародования результатов очередного медицинского обследования. Об этом сообщает Axios и CNN.

Почему медицинские обследования Трампа вызывают вопросы?

Белый дом заявил, что глава государства находится в "отличном состоянии здоровья" и полностью способен выполнять свои обязанности, эксперты обратили внимание на ряд деталей, которые остаются без объяснений.

Новый трехстраничный отчет был обнародован через три дня после визита Трампа в Военно-медицинский центр Уолтера Рида. В документе отмечается, что президент демонстрирует хорошие показатели сердечно-сосудистой, легочной и неврологической систем. Также сообщается о незначительном отеке нижних конечностей, который якобы улучшился по сравнению с прошлым годом.

В соцсети Truth Social Трамп особо отмечал результаты когнитивного теста. По его словам, он набрал максимальные 30 баллов из 30 возможных и уже в четвертый раз успешно проходит такую проверку. Президент также предложил сделать когнитивное тестирование обязательным для всех кандидатов на должности президента и вице-президента США. Однако именно частота таких обследований вызвала дополнительные вопросы.

Это уже четвертый публично известный медицинский осмотр Трампа во время его второго президентского срока. Эксперты отмечают, что обычно полное медицинское обследование проводят раз в год, если пациент не имеет проблем со здоровьем, которые требуют постоянного контроля. Кардиолог Джонатан Райнер, ранее работавший с бывшим вице-президентом США Диком Чейни, обратил внимание на то, что отчет не объясняет причин регулярных компьютерных томографий сердца и не содержит информации о возможных жалоб на усталость или сонливость в дневное время.

Еще одним предметом дискуссий стало заявление о том, что "сердечный возраст" Трампа якобы на 14 лет моложе его реального возраста. Часть врачей заметила, что такой показатель не является стандартным диагностическим критерием и не используется как полноценная медицинская оценка. Также специалисты обратили внимание на прием президентом аспирина и двух препаратов для снижения холестерина. По мнению отдельных медиков, при хороших результатах анализов такая терапия может вызвать дополнительные вопросы относительно ее необходимости.

Отдельно эксперты скептически отнеслись к заявлениям Трампа о "чрезвычайной интеллектуальности". По словам Райнера, вероятно, речь идет о тесте MoCA, который используется для выявления признаков когнитивных нарушений и деменции. Он отметил, что этот тест не измеряет уровень интеллекта или IQ, а его задача заключается в проверке базовых когнитивных функций.

Напомним, согласно обнародованным данным, синяки на руках Трампа являются распространенными и не представляют угрозы. Их связывают с частыми рукопожатиями, а также приемом аспирина, который Трамп принимает для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.