Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на записку врача, обнародованную Белым домом, в которой описаны результаты обследования американского президента, проведенного на этой неделе.

В каком состоянии Трамп сейчас?

Врач Шон Барбабелла сообщил, что состояние здоровья президента Дональда Трампа остается хорошим, имеет надлежащие показатели работы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также сохраняет хорошую физическую форму.

По словам медика, Трамп способен выполнять обязанности президента и верховного главнокомандующего США. Сам президент после визита в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида заявил, что "все прошло идеально".

В то же время в медицинском заключении упоминается незначительная отечность голени Дональда Трампа, которая, по оценке врача, уменьшилась по сравнению с прошлым годом. Также у американского президента есть незначительные синяки на руках.

Согласно обнародованным данным, такие изменения являются распространенными и не представляют угрозы. Их связывают с частыми рукопожатиями, а также приемом аспирина, который Трамп принимает для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Трамп, которому в июне исполнится 80 лет, стал самым возрастным человеком в истории США, который занял пост президента. Его часто сравнивают с Джо Байденом, отмечают, что республиканец выглядит более энергичным.

Указывают, что работа сердца Дональда Трампа соответствует норме, а комплексное неврологическое обследование не выявило никаких отклонений. Проверка также не показала признаков депрессии, тревожности или других нарушений психического состояния.

Было предоставлено профилактическое консультирование, включая рекомендации по диете, рекомендации по приему низких доз аспирина, увеличение физической активности и дальнейшего снижения веса,

– говорится в записке.

Впрочем, The Washington Post сообщало, что независимые врачи и медиа ставят под сомнение полноту обнародованной информации об "отличной физической форме" Дональда Трампа. Там писали, что его количество визитов к врачам возросло.