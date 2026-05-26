Несмотря на заявления Белого дома об "отличной физической форме", независимые врачи и медиа ставят под сомнение полноту обнародованной информации. Об этом пишет The Washington Post.

Смотрите также Трамп показался в образе Джеймса Бонда: сеть взорвалась мемами

Что известно о здоровье Трампа?

Президент США Дональд Трамп, которому почти 80 лет, во вторник должен пройти очередной медицинский осмотр в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. По данным американских медиа, это уже третий или четвертый визит в медучреждение за последние 13 месяцев, что является нетипичным для президентской практики.

Обычно главы Белого дома проходят ежегодный комплексный осмотр, однако в случае Трампа количество визитов существенно возросло. Это усиливает общественное внимание к его физическому и когнитивному состоянию.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В Белом доме отмечают, что президент находится в "отличном состоянии здоровья" и не имеет серьезных ограничений в исполнении обязанностей. Врачи администрации ранее также заявляли об "исключительных показателях" после предыдущих обследований.

В то же время независимые медицинские эксперты и обозреватели обращают внимание, что Белый дом не раскрывает полного объема информации о проведенных процедурах. В частности, уточнения по отдельным обследованиям появляются с опозданием или после запросов журналистов.

Кажется, что этот Белый дом просто не хочет признавать никаких физических недугов, но у пожилых людей возникают проблемы со здоровьем, а президенту почти 80 лет. Кажется, Белому дому просто не хватает откровенности,

– сказал Джонатан Райнер, кардиолог, который долго работал у бывшего вице-президента Дика Чейни.

В публичном пространстве неоднократно фиксировались моменты, которые вызвали вопросы у медиков. Среди них – синяки на руках, периодические отеки нижних конечностей и эпизоды усталости во время публичных мероприятий. По словам отдельных врачей, такие проявления могут быть типичными для людей старшего возраста, однако в случае президента они требуют более детального объяснения со стороны официальных медицинских служб.

Ранее сообщалось о диагнозе хронической венозной недостаточности, который может объяснять часть симптомов, в частности отеки ног.

Отдельное внимание эксперты уделяют когнитивному состоянию президента. Трамп неоднократно заявлял, что успешно проходил тесты и демонстрирует высокую работоспособность.

"Я не против, чтобы меня называли блестящим, полным тираном-диктатором, но я не хочу, чтобы меня называли дураком", – сказал он на митинге в пятницу.

Он добавил, что "всех президентов и кандидатов в вице-президенты следует заставить пройти когнитивный тест и тест на интеллект", утверждая, что он превзойдет Обаму и Байдена.

В то же время часть медиков отмечает, что для людей почти 80-летнего возраста важно регулярно оценивать исполнительные функции, память и скорость принятия решений. Именно эти аспекты считаются критическими для выполнения обязанностей главы государства.

Что известно о якобы неизлечимой болезни Трампа?

В медийном пространстве снова активизировались обсуждения состояния здоровья 79-летнего президента США Дональда Трампа. Причиной стали заметные синяки на руках политика и его поведение во время публичных выступлений.

Отдельные эксперты начали высказывать предположения о возможных неврологических нарушениях. Лицензированный физиотерапевт Адам Джеймс заявил, что у Трампа могут наблюдаться признаки лобно-височной деменции. Он отметил, что такие симптомы, как нарушение походки, невнятная речь и проблемы с контролем импульсов, могут свидетельствовать о поражении лобной доли мозга.

По его словам, подобное заболевание обычно прогрессирует в течение 7 – 12 лет после установления диагноза. В то же время Джеймс предположил, что в случае Трампа болезнь может развиваться быстрее.

Он даже озвучил оценку, что президенту США может оставаться 2 – 4 года жизни. Эксперт подчеркнул, что такие прогнозы являются предположениями и требуют медицинского подтверждения, в частности через МРТ и когнитивные тесты.