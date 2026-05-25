Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в эфире 24 Канала объяснил, что здесь сошлись сразу несколько мотивов. По его словам, Россия разочаровывается в Трампе, но все равно продолжает играть на его слабостях и переводить ответственность с себя на Вашингтон.

Россия через США прикрывает собственный провал в войне через США

После новых ударов по российской территории пропаганда снова начала делать США и Трампа главными виновными. Рашкин объясняет это тем, что в Кремле рассчитывали: Трамп принесет им политический результат, которого Россия не смогла добиться на поле боя.

Напомним: утром 25 мая 2026 года под ударом у России оказались Ярославль, Белгород и Льговский район Курской области. В Ярославле после взрывов перекрывали трассу на Москву возле промзоны НПЗ, в Белгороде жаловались на перебои со светом и водой после ударов по энергетической инфраструктуре, а в Курской области после атаки на железную дорогу загорелся вагон с топливом.

Речь идет о привычной для Москвы схеме, когда собственную беспомощность пытаются закрыть внешним "виновником". Вместо ответа на вопрос, почему Россия за годы полномасштабной войны не смогла сломать Украину, пропаганда снова подсовывает аудитории удобную версию об американском следе и чужом влиянии.

Трамп продал как фейк то, чего не было и чего он не может сделать. То есть заставить Украину капитулировать,

– отметил Рашкин.

В Москве тоже поверили в этот сценарий. Теперь, когда он не сработал, там начинают терять доверие к Трампу, но не отказываются от попыток и дальше использовать его в своей игре.

Путин также на него попался, как и его база. И так же, как его база теряет доверие к Трампу, так и Путин теряет доверие к Трампу,

– подчеркнул общественный деятель из США.

При этом Кремль не хочет признавать главного: проблема не в Америке, а в том, что сама Россия не смогла достичь того, что годами обещала.

Рашкин объяснил, как Кремль и дальше использует Трампа

Поэтому обвинения в адрес Вашингтона здесь работают как ширма, за которой прячут провал, бездарность и неспособность навязать Украине капитуляцию.

Путин продолжает влиять на решения Трампа

Потеря доверия в Кремле не означает, что Трамп перестал быть для России полезным. Рашкин говорит, что здесь важно не путать полный контроль с реальным влиянием, потому что Путин и дальше может подталкивать Трампа к решениям, которые выгодны Москве.

Люди путаются между влиянием и властью. У Путина, возможно, нет полной власти над Трампом, но у него есть очень много влияния,

– отметил Рашкин.

Это влияние он советует не недооценивать, потому что речь идет не об абстрактных симпатиях, а о конкретных сигналах и шагах. Если после контакта с Путиным Трамп начинает продвигать удобные для Кремля идеи, это означает, что Москва до сих пор видит в нем важный инструмент для давления на Украину и Запад.

То, что он может влиять на решения Трампа, что Трамп может сказать: давайте сделаем перемирие на 8 – 9 мая, у них там праздник, парад, – это большая сила, которую не надо преуменьшать,

– подчеркнул общественный деятель из США.

Российская пропаганда может одновременно и обвинять Вашингтон, и держаться за Трампа как за полезный канал влияния. В этом и есть их привычная логика: публично делать из Америки врага, но параллельно пытаться использовать американского политика для своих интересов.

Что известно из последних новостей?

После массированного удара по Киеву 24 мая российский МИД пригрозил Украине новыми "ответными ударами". В Москве заявили, что такие удары якобы будут продолжаться и дальше, а саму атаку по Украине, в частности с применением "Орешника", цинично назвали ответом на якобы "террористические атаки" по России.

Bloomberg писало, что Владимир Путин якобы хочет завершить войну до конца 2026 года, но только на условиях, которые сможет подать как победу, в частности с полным контролем над Донбассом. В то же время в самой России усиливаются усталость от войны, недовольство элит ее затягиванием, удары украинских дронов по тылу и проблемы в экономике.

The Wall Street Journal пишет, что после событий на Ближнем Востоке Украину начали воспринимать не только как государство, которое просит о помощи, а и как страну, способную делиться боевым опытом и технологиями. В материале говорится, что украинские решения в сфере дронов и перехвата воздушных целей уже вызывают интерес у США, странах Персидского залива и европейских партнеров.