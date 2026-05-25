Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін в ефірі 24 Каналу пояснив, що тут зійшлися одразу кілька мотивів. За його словами, Росія розчаровується в Трампі, але все одно продовжує грати на його слабкостях і переводити відповідальність з себе на Вашингтон.

Росія через США прикриває власний провал у війні

Після нових ударів по російській території пропаганда знову почала робити США і Трампа головними винними. Рашкін пояснює це тим, що в Кремлі розраховували: Трамп принесе їм політичний результат, якого Росія не змогла добитися на полі бою.

Нагадаємо: вранці 25 травня 2026 року під ударом у Росії опинилися Ярославль, Бєлгород і Льговський район Курської області. У Ярославлі після вибухів перекривали трасу на Москву біля промзони НПЗ, у Бєлгороді скаржилися на перебої зі світлом і водою після ударів по енергетичній інфраструктурі, а в Курській області після атаки на залізницю загорівся вагон із паливом.

Йдеться про звичну для Москви схему, коли власну безпорадність намагаються закрити зовнішнім "винуватцем". Замість відповіді на запитання, чому Росія за роки повномасштабної війни не змогла зламати Україну, пропаганда знову підсовує аудиторії зручну версію про американський слід і чужий вплив.

Трамп продав як фейк те, чого не було і чого він не може зробити. Тобто змусити Україну капітулювати,

– зазначив Рашкін.

У Москві теж повірили в цей сценарій. Тепер, коли він не спрацював, там починають втрачати довіру до Трампа, але не відмовляються від спроб і далі використовувати його у своїй грі.

Путін також на нього попався, як і його база. І так само, як його база втрачає довіру до Трампа, так і Путін втрачає довіру до Трампа,

– наголосив громадський діяч зі США.

При цьому Кремль не хоче визнавати головного: проблема не в Америці, а в тому, що сама Росія не спромоглася досягти того, що роками обіцяла.

Тому звинувачення на адресу Вашингтона тут працюють як ширма, за якою ховають провал, бездарність і нездатність нав'язати Україні капітуляцію.

Путін і далі впливає на рішення Трампа

Втрата довіри в Кремлі не означає, що Трамп перестав бути для Росії корисним. Рашкін каже, що тут важливо не плутати повний контроль із реальним впливом, бо Путін і далі може підштовхувати Трампа до рішень, які вигідні Москві.

Люди плутаються між впливом і владою. У Путіна, можливо, немає повної влади над Трампом, але в нього є дуже багато впливу,

– зазначив Рашкін.

Цей вплив він радить не недооцінювати, бо йдеться не про абстрактні симпатії, а про конкретні сигнали й кроки. Якщо після контакту з Путіним Трамп починає просувати зручні для Кремля ідеї, це означає, що Москва досі бачить у ньому важливий інструмент для тиску на Україну і Захід.

Те, що він може впливати на рішення Трампа, що Трамп може сказати: давайте зробимо перемир'я на 8 – 9 травня, у них там свято, парад, – це велика сила, яку не треба применшувати,

– наголосив громадський діяч зі США.

Російська пропаганда може одночасно й звинувачувати Вашингтон, і триматися за Трампа як за корисний канал впливу. У цьому і є їхня звична логіка: публічно робити з Америки ворога, але паралельно намагатися використати американського політика для своїх інтересів.

Що відомо з останніх новин?

Після масованого удару по Києву 24 травня російське МЗС пригрозило Україні новими "ударами у відповідь". У Москві заявили, що такі удари нібито триватимуть і далі, а саму атаку по Україні, зокрема із застосуванням "Орешника", цинічно назвали відповіддю на буцімто "терористичні атаки" по Росії.

Bloomberg писало, що Володимир Путін нібито хоче завершити війну до кінця 2026 року, але лише на умовах, які зможе подати як перемогу, зокрема із повним контролем над Донбасом. Водночас у самій Росії посилюються втома від війни, невдоволення еліт її затягуванням, удари українських дронів по тилу і проблеми в економіці.

The Wall Street Journal пише, що після подій на Близькому Сході Україну почали сприймати не лише як державу, яка просить про допомогу, а і як країну, здатну ділитися бойовим досвідом і технологіями. У матеріалі йдеться, що українські рішення у сфері дронів і перехоплення повітряних цілей уже викликають інтерес у США, країнах Перської затоки та європейських партнерів.