Про деталі розповіли у Коордштабі.

Як Росія вербує іноземців?

Росія все активніше залучає до війни громадян інших країн, зокрема трудових мігрантів, безробітних, представників соціально вразливих верств з Азії, Африки та Латинської Америки. На людей здійснюють психологічний тиск, фінансові маніпуляції та обманюють їх.

️У межах проєкту "Хочу жить" вдалося встановити особи вже понад 28 тисяч іноземців, які підписали контракт зі збройними силами Росії. Наразі відомо, що щонайменше 5 149 із них загинули.

Окрім того, в українському полоні перебувають сотні іноземців з понад 48 країн світу.

Тож на сайті stoprussianrecruiters.org можна знайти інформацію про схеми та масштаби вербування, географію діяльності російських вербувальників, а також осіб, які працюють в інтересах Росії у різних країнах світу.

Цей ресурс створений для того, щоб попередити потенційних жертв російської вербувальної системи, привернути увагу міжнародної спільноти та сприяти притягненню до відповідальності осіб, які відправляють людей помирати у війні за інтереси Кремля,

– зазначили у Коордштабі.

Російські іноземні найманці в українському полоні: дивіться відео

Нагадаємо, що у 2025 році редакція 24 Каналу за допомогою джерел у розвідці проаналізувала російську програму релокації Alabuga Start дівчат віком 18 – 22 роки з країн Африки, Азії та Латинської Америки.

Хоч їх на фронт і не відправляють, але вони потрапляють у справжнісіньке рабство. Під виглядом міжнародного навчання та вигідної роботи іноземок залучають до збирання іранських дронів-камікадзе типу "Shahed", також їм обіцяють освіту та кар'єрні перспективи.

Команді 24 Каналу також вдалося поспілкуватися з колишньою учасницею цієї програми. Вона її не шукала – росіяни самі вийшли на неї із пропозицією.