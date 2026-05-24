Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, наголосивши, з якою метою міг з'явитися цей меседж з боку Росії. Він припустив, які реальні плани Путіна щодо завершення війни.

Путін шукає нові можливості закінчити війну

"Ці зливи у західних медіа є кампанією дезінформації, адже Путін воюватиме до моменту, поки він зможе це робити. Враховуючи те, що у нього немає особливих перспектив захопити Донбас до кінця року, питання у тому, скільки він ще зможе воювати", – наголосив Богданов.

Варто знати. Як повідомляє Bloomberg, Володимир Путін хоче закінчити війну в Україні до кінця 2026 року, проте на своїх "переможних" умовах. Вони передбачають, зокрема, контроль Росією усього Донбасу. Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков спростував інформацію, що Путін встановлював термін закінчення війни. Також Москва прагне укласти безпекову угоду з Європою, щоб зафіксувати свої територіальні здобутки. Для таких кроків Путіна є кілька причин, зокрема, невдоволення російських еліт затягуванням війни, яка зайшла у глухий кут, удари українських безпілотників по російській території, а також невдачі на полі бою.

На сьогодні Росія може швидко завершити війну тільки одним способом – погодитись на перемир'я по лінії розмежування. Теоретично, на його думку, це можливо, але тільки якщо Україні будуть надані гарантії безпеки.

З іншого боку, Кремль у такий спосіб намагається запрошувати Європу до перемовин. Раніше Путіну, за словами експерта зі стратегічних комунікацій, це не було потрібно, адже він вважав, що Дональд Трамп зможе дотиснути Україну заради ефемерного союзу з Кремлем. Проте наразі у президента США нічого не вийшло.

Тому Путін намагається вибудувати певну стратегію поведінки для того, щоб пояснити своєму оточенню, скільки ще триватиме війна. Також йому потрібно показати Європі, що він готовий до перемовин, але на своїх умовах,

– зауважив він.

Однак, як зазначив Юрій Богданов, правда полягає в тому, що наразі немає підстав вважати, що російське керівництво готове до перемовин і до завершення війни, тому вона продовжуватиметься. Відповідно, параметри майбутніх перемовин визначатимуться тим, в якому стані перебуватимуть російська армія і економіка восени та взимку 2026 – 2027 років.

Якщо Україна продовжить тиск на російську економіку, знову запрацюють американські санкції і закінчиться війна в Ірані, то на кінець 2026-го Путін шукатиме миру зовсім на інших умовах, ніж він зараз мріє. Якщо ж баланс більш-менш втримається, то, як підкреслив експерт зі стратегічних комунікацій, ці очікування очільника Кремля перенесуться на 2027 рік.

З якими проблемами стикається Росія?

Серед росіян значно просів рейтинг підтримки дій Володимира Путіна. З кінця грудня 2025-го по кінець квітня 2026-го рівень підтримки очільника Кремля знизився на 12,2%. Для того, щоб покращити його рейтинги, у Росії змінили методику опитування. Нововведення полягає у тому, що половина респондентів буде відповідати на опитування, як і раніше, телефоном, а про думку іншої половини дізнаватимуться вдома під час обходу квартир.

Також видання The Economist відзначає, що весною Україна активізувала свої удари по війську і об'єктах у тилу Росії. Водночас російська армія втратила контроль над окремими територіями на фронті. Крім того, російська армія зазнає великих втрат. Всі ці чинники вказують на те, що найближчі місяці можуть стати визначальними для подальшого ходу бойових дій.