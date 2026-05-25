Но традиционно в российских отчетах пострадавших нет. Об этом пишут росСМИ.

Как прошла атака на Россию 25 мая?

Около 6 взрывов слышали в Ярославле. Он расположен примерно в 250 километрах от столицы.

Из-за атаки даже перекрыли трассу на Москву. Этот выезд из города проходит вплотную к промзоне местного НПЗ.

Местные СМИ также пишут, что Белгород был атакован "неизвестными ракетами". Жалуются, что там под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего возникли перебои со светом и водой.

Кроме того, в городе поврежден фасад административного здания. Белгородцы жалуются, что им "мстят за свой" Киев.

Также БпЛА атаковал железнодорожные пути в Льговском районе Курской области. Произошло возгорание вагона с топливом. Площадь возгорания устанавливается.

В целях "безопасности" из соседнего населенного пункта временно отселили 76 человек.

