Спутниковые снимки за 24 мая показывают повреждения, которых не было видно на предыдущих кадрах. Их опубликовал канал Dnipro Osint.

Насколько серьезными являются разрушения НПЗ в Рязани?

Так, на новых снимках можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.

Что осталось от завода после последней атаки, 24 мая / Фото Dnipro Osint

Ранее канал сообщал о повреждении технологических эстакад установок ЭЛОУ-АВТ-3, ЭЛОУ-АВТ-6, АВТ-1. Они были заметны на снимках за 18 мая.

Разрушение завода НПЗ в Рязани, 18 мая / Фото Dnipro Osint

Итак, суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя 90 – 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода.

Напомним, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.

Этот завод производит автомобильные бензины всех марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье.

Под атаками Украины не было только два российских НПЗ

С начала войны Украина атаковала не менее 24 из 33 российских НПЗ мощностью более 1 миллиона тонн нефти в год. Всего было нанесено 158 ударов. Среди крупнейших заводов вне зоны атак остались только Омский и Ангарский НПЗ за Уралом.

Чаще всего били по Рязанскому и Саратовскому заводам – по 15 раз, а Сызранский атаковали 11 раз.

Из-за этих ударов часть заводов сокращала или останавливала работу, а переработка нефти в России упала до самого низкого уровня с 2009 года.