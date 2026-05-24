Теперь же Киев может сам выступить гарантом безопасности для многих стран. Но всего этого не было бы, если бы не один случай. Об этом говорится в статье главного корреспондента по вопросам международных отношений The Wall Street Journal Ярослава Трофимова.

Когда Украину стали серьезно воспринимать в мире?

Речь о недавних событиях, а именно о войне в Иране. Тогда не только США, но и многие другие страны почувствовали, что им нужны специалисты по работе с дронами. И, собственно, сами дроны-перехватчики как элемент ПВО.

Александр Камышин, бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, в разговоре с журналистами удивился: как США вообще начали войну с Ираном, не имея решений против "Шахедов".

Высокопоставленный чиновник из стран Персидского залива анонимно признался СМИ, что Америка неохотно делится технологиями и не спешит участвовать в совместном производстве оружия. Поэтому Украина заняла достойное место рядом с другими производителями оборонной продукции, как Южная Корея и Турция. И "стала ценной альтернативой" для региона.

Оборонная компания Science Technology из Эр-Рияда производит среди прочего беспилотники украинской разработки. Ее генеральный директор Идрис аль-Закари отметил: наши оборонные технологии актуальны. В Украине чрезвычайно активная инновационная среда, в которой разрабатывают военные системы, адаптируют их и совершенствуют.

"Украинцы продемонстрировали готовность искать пути сотрудничества, и эта готовность нашла взаимную поддержку", – убежден он.

Американцы тоже признают эффективность украинцев. Адмирал Брэд Купер, командующий Центрального командования США, отвечающий за Ближний Восток, выступал в Конгрессе. Он рассказал, что США переняли немало тактик, методов и процедур, которые передали украинцы. А все партнеры США так или иначе сотрудничают с украинцами.

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца считает, что помощь Киева ближневосточным государствам изменила восприятие Украины в мире. Наши революционные технологические разработки изменили ход войны.

Сейчас происходит переход от восприятия Украины только как получателя помощи, как потребителя безопасности, к восприятию ее как субъекта, который способствует обеспечению безопасности. Украина продемонстрировала лидерство не только в войне против России, но и в глобальном конфликте, который сейчас охватывает Ближний Восток,

– сказала она.

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, высказалась так: "Если сейчас нашей главной заботой является безопасность, то кто же лучше знает, как воевать и защищаться в условиях современной войны? Украина. У них самые опытные военные, у них самая опытная оборонная промышленность, что касается беспилотников и современных технологий. Нам есть чему у них поучиться, и они могут многому нас научить".

Таким образом, у Украины есть "карты", о которых говорил Дональд Трамп. И именно президент США невольно способствовал тому, чтобы наше государство заметили в мире.

Кстати, недавно стало известно, что Пентагон отправил своих военных в Украину – учиться.