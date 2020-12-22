Фотографию опубликовал Белый дом в соцсети Х (бывший твитер) 17 мая. Фотография, очевидно, сгенерирована искусственным интеллектом.

Смотрите также Тест для Трампа: журналист из США сказал, зачем Россия бьет по американским корпорациям в Украине

Что за фото Трампа как Джеймса Бонда?

Это черно-белое графическое изображение в стилистике бондианы. Лицо Трампа тонет в тени, но все равно хорошо узнаваемо благодаря прическе. Он, как и Бонд, в классическом костюме с галстуком, а в руке держит пистолет с глушителем. Позади цифра 7, которая отсылает к коду легендарного агента – 007.

Ниже размещена подпись "Сделаем Америку снова великой" и лого – цифра 007 с пистолетом.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить



Трамп как агент 007 / Фото Белого дома

В Белом доме не объяснили, зачем такое фото, но дали линк-подсказку. Он ведет на сообщение от 14 мая о том, что официально начались кастинги на роль следующего Джеймса Бонда. В комментариях люди предлагают, кто, по их мнению, сыграет шпиона лучше всего.

Таким образом, в Америке намекнули, что Трамп мог бы сняться в кино в роли Бонда.

Справка. Последний фильм о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать" вышел в 2021 году. Новый фильм станет в бондиане уже 26-м, о работе над ним объявили в 2025 году. Режиссером будет Дени Вильнев, известный по "Дюне". А вот актера на главную роль еще не подобрали. Известно разве что то, что Дэниел Крейг не будет сниматься. Он Важно и то, что фильм о Бонде впервые выпустит студия Amazon.

Зачем Трамп предстал в образе Бонда?

Вероятно, Дональд Трамп хотел приобщиться к легендарному киногерою и показать себя своеобразным "мачо" в окружении дорогих машин и красивых женщин. Ранее нечто подобное делал Владимир Путин, выкладывая фото с обнаженным торсом, на охоте и тому подобное. То есть всячески подчеркивая маскулинность.

В то же время Трамп хочет отойти от скандалов с "образом Иисуса". Тогда он возмутил весь мир, поэтому, возможно, хочет смягчить впечатление и предстать в образе популярного персонажа фильмов из массовой культуры – примерить на себя роль кого-то более близкого простому американцу.

Но в сети уже высмеяли президента США – и предложили ему застрелиться. Мол, так он точно сделает Америку великой. Вместо "Человека с золотым пистолетом" Трампа назвали "человеком с золотой булочкой". А название фильма "Умри, но не сейчас" обыграли как "Пирог, но не сейчас". Вспомнили и Эпштейна.

В интернете видят Трампа в образе Бонда иначе: смотрите мемы

Напоследок заметим, что президент США в образе вымышленного британского разведчика – это по меньшей мере комично.

Как появился образ Джеймса Бонда?

Фильмы сняты по книгам Яна Флеминга об офицере британской разведки MI6.

Флеминг создал вымышленный образ на основе личностей, с которыми он встречался во время службы в военно-морской разведке и 30 штурмовом отряде во время Второй мировой войны, признаваясь, что Бонд был смесью всех секретных агентов и спецназовцев, которых он встречал во время войны,

– рассказало Суспільне.

Интересно, что первая книга появилась в 1953 году. Флеминг вспоминал, что хотел изобразить агента скучным и неинтересным. И даже подобрал ему "неромантическое, глупое" имя.

Впрочем, между книгами и экранизациями много отличий – и впоследствии образ Бонда стал культовым. Издание Screenrant отмечает, что некоторые актеры выглядят харизматичными плейбоями, тогда как другие более грубые. Поэтому фанаты любят франшизу именно за ее разнообразие.

В то же время кое-что остается неизменным – это красавица "девушка Бонда", которая непременно сопровождает разведчика. И враги Бонда – колоритные злодеи, террористы и агентами вражеской разведки.