Світлину опублікував Білий дім у соцмережі Х (колишній твітер) 17 травня. Світлина, вочевидь, згенерована штучним інтелектом.

Що за фото Трампа як Джеймса Бонда?

Це чорно-біле графічне зображення в стилістиці бондіани. Обличчя Трампа тоне в тіні, але все одно добре впізнаване завдяки зачісці. Він, як і Бонд, у класичному костюмі з краваткою, а в руці тримає пістолет із глушником. Позаду цифра 7, яка відсилає до коду легендарного агента – 007.

Нижче розміщено підпис "Зробімо Америку знову великою" та лого – цифра 007 із пістолетом.

Трамп як агент 007 / Фото Білого дому

В Білому домі не пояснили, навіщо таке фото, але дали лінк-підказку. Він веде на повідомлення від 14 травня про те, що офіційно розпочалися кастинги на роль наступного Джеймса Бонда. В коментарях люди пропонують, хто, на їхню думку, зіграє шпигуна найкраще.

Таким чином, в Америці натякнули, що Трамп міг би знятися в кіно в ролі Бонда.

Довідка. Останній фільм про Джеймса Бонда "007: Не час помирати" вийшов 2021 року. Новий фільм стане в бондіані уже 26-м, про роботу над ним оголосили в 2025 році. Режисером буде Дені Вільньов, відомий за "Дюною". А от актора на головну роль ще не дібрали. Деніел Крейг, який грав шпигуна з 2006 року, не буде зніматися. Важливо і те, що фільм про Бонда уперше випустить студія Amazon.

Навіщо Трамп постав в образі Бонда?

Імовірно, Дональд Трамп хотів долучитися до легендарного кіногероя і показати себе своєрідним "мачо" в оточенні дорогих машин і гарних жінок. Раніше щось подібне робив Володимир Путін, викладаючи фото з оголеним торсом, на полюванні тощо. Тобто всіляко підкреслюючи маскулінність.

Водночас Трамп хоче відійти від скандалів з "образом Ісуса". Тоді він обурив весь світ, тому, можливо, хоче пом'якшити враження та постати в образі популярного персонажа фільмів із масової культури – приміряти на себе роль когось ближчого простому американцю.

Але в мережі вже висміяли президента США – та запропонували йому застрелитися. Мовляв, так він точно зробить Америку великою. Замість "Чоловіка із золотим пістолетом" Трампа назвали "чоловіком із золотою булочкою". А назву фільму "Помри, але не зараз" обіграли як "Пиріг, але не зараз". Згадали й Епштейна.

Наостанок зауважимо, що президент США в образі вигаданого британського розвідника – це щонайменше комічно.

Як з'явився образ Джеймса Бонда?

Фільми знято за книгами Яна Флемінга про офіцера британської розвідки MI6.

Флемінг створив вигаданий образ на основі особистостей, з якими він зустрічався під час служби у військово-морській розвідці та 30 штурмовому загоні під час Другої світової війни, зізнаючись, що Бонд був сумішшю всіх секретних агентів і спецпризначенців, яких він зустрічав під час війни,

– розповіло Суспільне.

Цікаво, що перша книга з'явилася в 1953 році. Флемінг згадував, що хотів зобразити агента нудним і нецікавим. І навіть дібрав йому "неромантичне, дурне" ім'я.

Утім, між книгами й екранізаціями багато відмінностей – і згодом образ Бонда став культовим. Видання Screenrant зазначає, що деякі актори мають вигляд харизматичних плейбоїв, тоді як інші грубіші. Тож фанати люблять франшизу саме за її різномаїття.

Водночас дещо лишається незмінним – це красуня "дівчина Бонда", яка неодмінно супроводжує розвідника. І вороги Бонда – колоритні лиходії, терористи й агентами ворожої розвідки.