Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив колишній кореспондент Wall Street Journal і Financial Times у Москві Девід Саттер, додавши, що Росія спеціально вдається до таких агресивних дій, аби промацати настрої американців, чи стануть вони відповідати на це та яким чином.

Удари по об'єктах США в Україні: що буде, якщо Штати мовчатимуть?

Росія усвідомлює, куди саме спрямовує свої засоби ураження. З огляду на те, скільки разів були атаковані американські підприємства на території України, можна дійти висновку, що такі удари стали регулярними.

"Це своєрідний тест. Росіяни будуть намагатися підштовхнути Захід до практичних поступок. Вони намагались вбити одного німецького промисловця, голову Rheinmetall Арміна Паппергера, який виготовляє боєприпаси для України. Росія старається здійснити агресивні акти відносно НАТО, перевірити як Альянс чи США будуть реагувати", – пояснив Девід Саттер.

До відома! Розвідка США дізналася про плани Росії здійснити замах на гендиректора німецького виробника зброї Rheinmetall Арміна Паппергера і попередила про це Німеччину. Це дало змогу спецслужбами країни порушити задум російської агентури. Згодом західна преса повідомляла про те, що Паппергеру посилили охорону і він нібито пересувається, вдягаючи бронежилет.

Коментуючи російські атаки на американські фірми в Україні, американський кореспондент наголосив, що це робиться задля того, аби перевірити якою буде реакція Сполучених Штатів та чи буде вона взагалі.

Це спроба створити атмосферу, щоб всі звикли до таких порушень, агресії. Тим самим росіяни отримають ще більше поле для маневру, аби залякувати дужче,

– озвучив Девід Саттер.

Які компанії США були атаковані Росією в Україні?

З літа 2025 року російські атаки по американських підприємствах на території України посилились. Зокрема під удар потрапляли обєкти, які пов'язані з такими корпораціями як Boeing, Mondelez International та Philip Morris International, Coca-Cola, Cargill. Американське видання The New York Times днями звернуло увагу на те, що зокрема на Cargill декілька тижнів тому Росія націлила безпілотники, вгативши по інфраструктурі компанії, її складах. На місці спалахнула пожежа, а удар спричинив чималі збитки.

Як реагує Білий дім на атаки по американських підприємствах?

Американські фірми вважають такі атаки Росії цілеспрямованими. Днями представники низки компаній, які постраждали від дронових атак Росії, провели зустріч з сенаторами США і озвучили свою позицію, що російська армія спеціально обирає серед цілей саме американські активи в Україні. Поки що Вашингтон відкрито ці удари не засудив.

Голова Американської торгової палати в Україні Енді Гундер висловив переконання, що країна-агресорка намагається у такий спосіб настрахати інвесторів, аби ті припинили заходити в Україну та втілювати там свої проєкти, вести бізнес.