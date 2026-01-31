лицензированный физиотерапевт Адам Джеймс, который имеет 14 лет профессионального опыта, в эфире шоу The David Pakman Show на YouTube предположил, что у главы Белого дома могут быть серьезные проблемы со здоровьем.
Чем болен Трамп?
По словам Джеймса, отдельные симптомы у Трампа могут свидетельствовать о неврологических нарушениях, в частности о возможной лобно-височной деменции. Это прогрессирующее заболевание, с которым человек после установления диагноза обычно живет от 7 до 12 лет.
Впрочем, эксперт считает, что в случае Трампа болезнь может развиваться быстрее, и предполагает, что президенту США осталось 2 – 4 года жизни.
Среди тревожных признаков Джеймс назвал необычную походку политика – размашистые движения ногами и проблемы с удержанием равновесия. Такие симптомы могут указывать на слабость одной стороны тела, вызванную инсультом.
Также беспокойство вызывают невнятная речь, путаница в базовых фактах, например в названиях стран, а также постоянное повторение одних и тех же фраз вроде: "Если бы я был президентом, этого бы не произошло".
По словам физиотерапевта, вероятные изменения в лобной доле мозга могли бы быть подтверждены МРТ и когнитивными тестами. Отдельно он обратил внимание на проблемы у Трампа с контролем импульсов – в частности, публичное обсуждение конфиденциальной военной или личной информации, что может свидетельствовать о нарушении работы зон мозга, ответственных за принятие решений.
Джеймс признает, что прогноз в 2 – 4 года может казаться слишком резким, однако отмечает: пожилой возраст, возможные когнитивные нарушения и хронические заболевания способны значительно ускорить течение болезни. По его мнению, даже доступ к лучшей медицине не гарантирует улучшения, если пациент не будет придерживаться рекомендаций врачей.
Что известно о здоровье Дональда Трампа?
- Новые разговоры о самочувствии американского президента начались после форума в Давосе. Там на его руках журналисты снова заметили огромные синяки на его руках.
- В Белом доме объяснили, что синяки на руках Дональда Трампа появляются из-за ежедневного приема аспирина.
- Сам Трамп заявил, что чувствует себя хорошо, а синяк появился после того, как он ударил руку об стол. Также он связал это с приемом высокой дозы аспирина – 325 миллиграммов в день, которую употребляет более 25 лет и не хочет менять, несмотря на советы врачей.
- Синяки на руках политика замечают еще с февраля прошлого года. Ранее их маскировали косметикой, а в Белом доме объясняли их появление частыми рукопожатиями.
- Трамп уверяет, что чувствует себя хорошо и отмечает, что успешно прошел несколько когнитивных тестов.