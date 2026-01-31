іцензований фізіотерапевт Адам Джеймс, який має 14 років професійного досвіду, в ефірі шоу The David Pakman Show на YouTube припустив, що у глави Білого дому можуть бути серйозні проблеми зі здоров'ям.

На що хворий Трамп?

За словами Джеймса, окремі симптоми у Трампа можуть свідчити про неврологічні порушення, зокрема про можливу лобно-скроневу деменцію. Це прогресуюче захворювання, з яким людина після встановлення діагнозу зазвичай живе від 7 до 12 років.

Втім, експерт вважає, що у випадку Трампа хвороба може розвиватися швидше, і припускає, що президенту США залишилося 2 – 4 роки життя.

Серед тривожних ознак Джеймс назвав незвичну ходу політика – розмашисті рухи ногами та проблеми з утриманням рівноваги. Такі симптоми можуть вказувати на слабкість однієї сторони тіла, спричинену інсультом.

Також занепокоєння викликають невиразна мова, плутанина в базових фактах, наприклад у назвах країн, а також постійне повторення одних і тих самих фраз на кшталт: "Якби я був президентом, цього б не сталося".

За словами фізіотерапевта, ймовірні зміни у лобовій частці мозку могли б бути підтверджені МРТ та когнітивними тестами. Окремо він звернув увагу на проблеми у Трампа з контролем імпульсів – зокрема, публічне обговорення конфіденційної військової чи особистої інформації, що може свідчити про порушення роботи зон мозку, відповідальних за ухвалення рішень.

Джеймс визнає, що прогноз у 2 – 4 роки може здаватися надто різким, однак наголошує: похилий вік, можливі когнітивні порушення та хронічні захворювання здатні значно прискорити перебіг хвороби. На його думку, навіть доступ до найкращої медицини не гарантує покращення, якщо пацієнт не дотримуватиметься рекомендацій лікарів.

Що відомо про здоров'я Дональда Трампа?