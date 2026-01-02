Також президент США страждає через набряки кісточок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Які проблеми зі здоров'ям має Дональд Трамп?

Трамп розповів, що вже понад 25 років щоденно вживає аспірин для профілактики серцево-судинних захворювань. Попри рекомендації лікарів зменшити дозу, він цього не робить. Президент визнає, що через препарат у нього з’являються синці, зокрема на руках, які іноді доводиться приховувати за допомогою косметики.

Крім того, очільник Білого дому підтвердив, що певний час носив компресійні шкарпетки через набряки кісточок, але згодом відмовився від них, пояснивши це тим, що вони йому "не сподобалися".

У матеріалі також йдеться про епізодичні проблеми зі слухом: співрозмовникам інколи доводиться говорити голосніше, особливо під час заходів із великою кількістю людей. Сам Трамп наполягає, що серйозних порушень немає, а труднощі виникають лише в галасливих приміщеннях.

У жовтні президент США пройшов комп’ютерну томографію серця та органів черевної порожнини. За словами лікаря Білого дому Шона Барбабелли, жодних патологій виявлено не було. Водночас Трамп зізнався, що шкодує про це обстеження, адже воно, на його думку, спричинило зайву увагу до теми його здоров’я.

Лікар Білого дому заявив, що президент перебуває у "винятково хорошому стані" і повністю придатний до виконання обов'язків глави держави. За результатами аналізу ЕКГ, серцевий вік Трампа було оцінено на рівні 65 років, хоча йому 79.

Також зазначається, що Трамп мало спить, майже не займається фізичними вправами, за винятком гри в гольф, і не коригує харчові звички. Сам він пояснює свою енергійність "хорошою генетикою" та стверджує, що не відчуває серйозних проблем зі здоров’ям.

У Трампа діагностували хронічну венозну недостатність