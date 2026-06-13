Про це повідомили в CNN.

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Чому цифри "8647" опинилися на газоні у Вашингтоні?

Цифри з'явилися за кілька днів до дня народження президента США Дональда Трампа. Наразі невідомо хто та коли їх створив, а на фото Національної алеї 5 червня їх ще не було.

Близько 13:00 11 червня декілька машин екстреної допомоги перекрили територію у столиці, а згодом парашутна команда "Золоті лицарі" армії США висаджувалася на торговий центр.

Будь-хто, хто бере участь у політичному насильстві чи культурі вбивств, або підтримує їх, має бути засуджений найсуворішим чином,

– заявив речник Білого дому Девіс Інгл.

Речник Міністерства внутрішніх справ, що відповідає за Національну алею, у своїй заяві назвав ці написи "божевільним актом вандалізму" і наголосив, що їх не залишать без реакції.

Ці числа спершу використовували як символ опозиції до Трампа, однак у його адміністрації їх сприйняли як "погрозу". У квітні Мін'юст США навіть висунув звинувачення ексдиректору ФБР Джеймсу Комі через пост у соцмережі із подібною символікою.

"86" у ресторанній сфері означає "прибрати" або "скасувати", тоді як "47" пов'язують із порядковим номером глави держави.

Що ще відомо про погрози Дональду Трампу?

Американець Ендрю Емеральд погрожував президенту Трампу в соцмережах, заявляючи про готовність застосувати меч. Під час обшуку у його помешканні ФБР знайшло 6 клинків, зокрема й мечі. Чоловіка затримали з можливим покаранням до 5 років ув'язнення та штрафом до 250 тисяч доларів.

Зазначається, що це не перший подібний випадок. У 2018 році до Емеральда вже приходили правоохоронці через погрозливі дописи. Тоді він пообіцяв не писати про політику, а також отримав заборону на купівлю вогнепальної зброї.