Об этом сообщили в CNN.

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Почему цифры "8647" оказались на газоне в Вашингтоне?

Цифры появились за несколько дней до дня рождения президента США Дональда Трампа. Пока неизвестно, кто и когда их создал, а на фото Национальной аллеи 5 июня их еще не было.

Около 13:00 11 июня несколько машин скорой помощи перекрыли территорию в столице, а впоследствии парашютная команда "Золотые рыцари" армии США приземлилась на крыше торгового центра.

Любой, кто участвует в политическом насилии или культуре убийств, или поддерживает их, должен быть осужден самым суровым образом,

– заявил пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл.

Представитель Министерства внутренних дел, отвечающий за Национальную аллею, в своем заявлении назвал эти надписи "безумным актом вандализма" и подчеркнул, что они не останутся без реакции.

Эти цифры сначала использовались как символ оппозиции Трампу, однако в его администрации их восприняли как "угрозу". В апреле Минюст США даже выдвинул обвинение экс-директору ФБР Джеймсу Коми из-за поста в соцсети с подобной символикой.

"86" в ресторанной сфере означает "убрать" или "отменить", тогда как "47" связывают с порядковым номером главы государства.

Что еще известно об угрозах Дональду Трампу?

Американец Эндрю Эмеральд угрожал президенту Трампу в соцсетях, заявляя о готовности применить меч. Во время обыска в его квартире ФБР нашло 6 клинков, в том числе мечи. Мужчину задержали с возможным наказанием до 5 лет лишения свободы и штрафом до 250 тысяч долларов.

Отмечается, что это не первый подобный случай. В 2018 году к Эмеральду уже приходили правоохранители из-за угрожающих постов. Тогда он пообещал не писать о политике, а также получил запрет на покупку огнестрельного оружия.