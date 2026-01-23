Речниця Білого дому Керолайн Левітт розповіла Fox News, що Трамп отримав синяк, вдарившись рукою об кут столу під час заходу.

Звідки у Трампа синці на руках?

Левітт пояснила, що президент схильний до появи синців через щоденний прийом аспірину, про що раніше повідомляли його лікарі.

Також у Білому домі зазначили, що на фотографіях, зроблених на початку форуму у Давосі синців не було.

До слова, як пише Daily Beast, сам Дональд Трамп теж прокоментував темні плями на руках, особливо на лівій.

На запитання журналістів про синці, президент США відповів, що почувається дуже добре.

Трамп пояснив, що вдарив руку об стіл і наклав на синяк крем. Водночас він пов'язав появу синця зі своїм незвичайним режимом прийому аспірину – щоденною дозою 325 міліграмів, що значно більше за звичну "низьку дозу" (81 міліграм), яку приймають для здоров'я серця.

Трамп не хоче змінювати дозування аспірину, бо приймає його понад 25 років і каже, що трохи забобонний. "Я приймаю велику дозу аспірину, і через це з'являються синці. Лікар сказав, що мені не обов'язково її приймати, бо я дуже здоровий. Але я все одно приймаю", – зазначив він.

Синці на його руках помітні вже з лютого минулого року. Раніше Трамп часто приховував їх косметикою, а Білий дім пояснював це частими рукостисканнями. Також у нього хронічна венозна недостатність, що може викликати набряки ніг.

Під час публічних заходів Трамп іноді дрімає, плутає дати та імена, а його промови часто довгі й відхиляються від теми. Попри це, Трамп запевняє, що почувається добре для свого віку і хвалиться, що успішно пройшов три когнітивні тести, які використовуються для перевірки ризику деменції.

