Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на записку лікаря, оприлюднену Білим домом, у якій описані результати обстеження американського президента, проведеного цього тижня.

У якому стані Трамп зараз?

Лікар Шон Барбабелла повідомив, що стан здоров'я президента Дональда Трампа залишається хорошим, має належні показники роботи серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також зберігає хорошу фізичну форму.

За словами медика, Трамп здатний виконувати обов'язки президента та верховного головнокомандувача США. Сам президент після візиту до військово-медичного центру імені Волтера Ріда заявив, що "все пройшло ідеально".

Водночас у медичному висновку згадується незначна набряклість гомілки Дональда Трампа, яка, за оцінкою лікаря, зменшилася порівняно з минулим роком. Також в американського президента є незначні синці на руках.

Згідно з оприлюдненими даними, такі зміни є поширеними та не становлять загрози. Їх пов'язують із частими рукостисканнями, а також прийомом аспірину, який Трамп вживає для профілактики серцево-судинних захворювань.

Трамп, якому в червні виповниться 80 років, став найстаршою людиною в історії США, яка обійняла посаду президента. Його часто порівнюють із Джо Байденом, зазначають, що республіканець виглядає більш енергійним.

Вказують, що робота серця Дональда Трампа відповідає нормі, а комплексне неврологічне обстеження не виявило жодних відхилень. Перевірка також не показала ознак депресії, тривожності чи інших порушень психічного стану.

Було надано профілактичне консультування, включаючи рекомендації щодо дієти, рекомендації щодо прийому низьких доз аспірину, збільшення фізичної активності та подальшого зниження ваги,

– ідеться у записці.

Утім, The Washington Post повідомляло, що незалежні лікарі та медіа ставлять під сумнів повноту оприлюдненої інформації про "відмінну фізичну форму" Дональда Трампа. Там писали, що його кількість візитів до лікарів зросла.