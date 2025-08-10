Об этом 24 Каналу рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Василий Боднар, отметив, что визит в Киев может быть одним из первых среди визитов новоизбранного президента Польши. Обе страны имеют много общих тем, в частности вопрос угрозы со стороны страны-агрессора.

Подготовка к приезду Навроцкого в Украину продолжается

По словам Боднара, первый визит Навроцкого будет осуществлен в Вашингтон или в США. Встреча с Дональдом Трампом уже запланирована на начало сентября. Зато идет работа над тем, чтобы визит в Украину был одним из первых, а сотрудничество между нашей страной и Польшей развивалась в том же духе, который установил предыдущий президент Анджей Дуда.

Уже работаем над организацией визита в Украину президента Навроцкого. Конечно, о датах мы сейчас говорить не будем, об этом, когда придет время, объявит Офис Президента Украины, который отвечает за организацию визита на самом высоком уровне. Однако я думаю, что подготовительная работа, которая еще началась даже перед инаугурацией, принесет свои результаты,

– подчеркнул он.

Посол отметил, что страны объединяет не только сотрудничество, но и общий вызов безопасности – Россия. Неоднократно Навроцкий говорил о том, что страна-агрессор является непосредственной угрозой, которая заставляет европейские страны объединяться, перевооружаться, но также является платформой для сотрудничества между Украиной и Польшей, где нет разногласий о необходимости противодействия этой угрозе.

К слову, ранее Боднар сообщил, что во время телефонного разговора Навроцкий и Владимир Зеленский уже обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности, оборонного взаимодействия и истории. Украинское посольство работает, чтобы Украина была среди приоритетов нового президента.