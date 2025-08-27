Про це пише 24 Канал із посиланням на Gazeta Wyborcza.
Що відомо про представника Туска?
За даними видання, радником прем'єра стане Роберт Купецький. Нині він є заступником міністра закордонних справ, який курує в МЗС, зокрема, політику безпеки та трансатлантичні відносини.
Це досвідчений дипломат, у 2008-2012 роках він був послом у США, а після повернення до Польщі став заступником міністра національної оборони,
– розповіли журналісти.
Завданням Купецького буде безпосереднє інформування прем'єр-міністра про міжнародну ситуацію та загрози безпеці Польщі та Європи. Він повинен брати участь у зустрічах найважливіших державних посадовців, які займаються безпекою в країнах НАТО, щодо закінчення війни в Україні, та просувати на них польську позицію.
У газеті підсумували, що призначення нового радника є превентивним кроком проти президентського палацу, який також претендує на ухвалення рішень щодо зовнішньої політики.
Останні новини Польщі: що відомо?
У Польщі звільнили українського журналіста Віталія Мазуренка, який у прямому ефірі назвав президента Кароля Навроцького "паханом". Інцидент стався під час ефіру програми Debata Gozdyry на телеканалі Polsat News 26 серпня.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висунув умову членства України в ЄС. "Я вже багато разів це висловлював. Я казав, що якщо Україна не змириться з волинським геноцидом, якщо не буде ексгумації, не буде вшанування пам’яті, то немає жодних шансів на вступ до Європейського Союзу", – сказав він.
Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, спрямований на надання фінансової та медичної допомоги українцям.