Об этом в эфире 24 Канала рассказал польский политолог и журналист Марек Сиерант, заметив, что это понятие является полным абсурдом. Навроцкому и полякам стоит вспомнить историю, где были случаи общих интересов и сотрудничества между военными группировками Украины и Польши.
Смотрите также "Нет никаких шансов на вступление": в Польше выдвинули условие членства Украины в ЕС
Как в Польше формируется отношение к запрету "бандеризма"?
Польский политолог объяснил, что среди польского общества действительно есть напряжение относительно мнимого "бандеризма". Однако эту истерию можно приравнять к НЛО – все о нем говорят, но никто не видит. Никто в Польше не может объяснить, что именно означает этот "бандеризм".
Где начинается "бандеризм" и где заканчивается украинский патриотизм? Сине-желтый флаг, сечевые стрельцы, которые боролись за Польшу, красно-черный флаг, который не всегда был связан с националистическими группировками, – это тоже "бандеризм"? Это абсурд,
– подчеркнул он.
Сиреант заметил, что ранее советская власть пыталась подать "бандеровцев" как фашистов, но этого не произошло. Поляки также должны были бы вспомнить о сотрудничестве своего антикоммунистического подполья и военных УПА, которые вместе освободили польский город Грубешов от коммунистов.
Польский политолог предположил, что Навроцкий хочет заигрывать на теме "бандеризма", чтобы так продвигать свою политическую партию и забрать под себя антиукраинский электорат. Кроме того, президент Польши уже наложил вето на закон о соцвыплатах украинцам и не реагировал, когда российский дрон упал на территории его страны.
"Бандеризм" в Польше: что известно?
- 25 августа Навроцкий предложил закрепить лозунг "остановить бандеровщину" на законодательном уровне, якобы, чтобы искоренить российскую пропаганду и установить польско-украинские отношения.
- Также президент Польши предложил приравнять бандеровский символ к символам, соответствующим нацизму и коммунизму.
- Навроцкого поддержал бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий, который сказал, что "бандеровская символика" стоит строжайшего осуждения, потому что является преступлением. По его мнению, всех, кто поддерживает эту символику, нужно немедленно депортировать из страны.