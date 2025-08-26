На это заявление сразу отреагировал представитель президента Навроцкого Рафал Лешкевич, назвав его "проявлением невежества и недостатка чуткости", передает 24 Канал.
Что говорят польские чиновники о вето на помощь украинцам?
Кшиштоф Гавковский 26 августа опубликовал сообщение в X, отметив, что в России празднуют позицию президента Навроцкого по блокированию поддержки Украины.
Сотни российских троллей аплодируют под постами Канцелярии и пытаются отговорить Польшу от помощи Украине, которая борется за независимость. Они хвалят то, что Польша меняет свою позицию в отношении своего соседа, и что Путин получил нового союзника в Европе!
– написал он.
Гавковский добавил, что это унижение для политики Анджея Дуды, который "мужественно и честью стоял на правильной стороне".
"А на Президентской площади, видимо, уже думают, как договориться о реконструкции и запуске газопровода "Северный поток"!" – также написал вице-премьер.
Он отметил, что недолго пришлось ждать, чтобы новый президент Польши поддержал российский империализм.
В то же время чиновник заверил, что его страна "никогда не присоединится к оси зла", как бы этого не добивался Кароль Навроцкий и его "полный ненависти круг".
На сообщение Гавковского отреагировал представитель президента Польши Рафал Лешкевич, порекомендовав ему "глоток холодной воды" перед тем, как публиковать "еще один такой странный пост" в соцсетях.
Ваша истерия не подобает уважаемому должностному лицу польского государства. Ваш пост отражает невежество и недостаток чуткости... Представитель польского правительства безосновательно обвиняет президента Республики Польша в поддержке российского империализма! Это верх манипуляций, с которыми вы должны бороться, а не способствовать им. Я сочувствую вам, потому что, как видите, недальновидные политические расчеты затмили интересы страны, в которой вы занимаете должность вице-премьер-министра в правительстве Дональда Туска,
– написал представитель Навроцкого.
Он также считает, что сообщение Гавковского посылает "опасный сигнал" врагам.
Что предшествовало?
- Президент Польши Навроцкий наложил вето на закон о соцвыплатах украинцам, заявив, что помощь должны получать только трудоустроенные беженцы.
- Еврокомиссия уже отреагировала на сокращение выплат украинцам в Польше. Там заметили, что государства-члены ЕС должны помогать лицам, которые пользуются временной защитой, и особенно это касается тех, кто не имеет достаточных ресурсов.
- Кроме вопроса помощи, Навроцкий хочет законодательно остановить "бандеровщину", приравняв символику ОУН-УПА к символам нацизма и коммунизма.