На цю заяву одразу відреагував речник президента Навроцького Рафал Лешкевич, назвавши її "виявом невігластва та браку чуйності", передає 24 Канал.

Що кажуть польські посадовці про вето на допомогу українцям?

Кшиштоф Гавковський 26 серпня опублікував допис в X, зауваживши, що у Росії святкують позицію президента Навроцького щодо блокування підтримки України.

Сотні російських тролів аплодують під постами Канцелярії та намагаються відмовити Польщу від допомоги Україні, яка бореться за незалежність. Вони хвалять те, що Польща змінює свою позицію щодо свого сусіда, і що Путін отримав нового союзника в Європі!

– написав він.

Гавковський додав, що це приниження для політики Анджея Дуди, який "мужньо та честю стояв на правильному боці".

"А на Президентській площі, мабуть, вже думають, як домовитися про реконструкцію та запуск газопроводу "Північний потік"!" – також написав віцепрем'єр.

Він зауважив, що недовго довелося чекати, аби новий президент Польщі підтримав російський імперіалізм.

Водночас посадовець запевнив, що його країна "ніколи не приєднається до осі зла", як би цього не домагався Кароль Навроцький та його "сповнене ненависті коло".

На допис Гавковського відреагував речник президента Польщі Рафал Лешкевич, порекомендувавши йому "ковток холодної води" перед тим, як публікувати "ще один такий дивний пост" у соцмережах.

Ваша істерія не личить поважному посадовцю польської держави. Ваш пост відображає невігластво та брак чуйності… Представник польського уряду безпідставно звинувачує президента Республіки Польща у підтримці російського імперіалізму! Це верх маніпуляцій, з якими ви повинні боротися, а не сприяти їм. Я співчуваю вам, бо, як бачите, недалекоглядні політичні розрахунки затьмарили інтереси країни, в якій ви обіймаєте посаду віцепрем'єр-міністра в уряді Дональда Туска,

– написав речник Навроцького.

Він також вважає, що допис Гавковського посилає "небезпечний сигнал" ворогам.

Що передувало?