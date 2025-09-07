Так, в небі перебували не лише польські, а й союзні літаки. Про це стало відомо із заяви оперативного командування Збройних сил Польщі, передає 24 Канал.
Дивіться також Загинула мама із сином: у Києві внаслідок атаки є жертви та багато постраждалих
Що відомо про активність польської авіації?
Збройні сили Польщі привели в підвищену бойову готовність свої сили протиповітряної оборони під час ракетно-дронової російської атаки на Україну в ніч проти 7 вересня.
Відомо також про те, що польські військові підняли в небо літаки.
Зокрема, до забезпечення безпеки долучалися винищувачі F-35 Королівських ВПС Нідерландів.
До можливих загроз підготували й наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження.
Зверніть увагу! У польському військовому командуванні наголосили, що ці заходи мали превентивний характер і були спрямовані на гарантування безпеки польського повітряного простору, особливо в регіонах поблизу українського кордону.
Ситуація перебувала під постійним контролем військових. Підпорядковані сили та засоби були готові до негайного реагування у разі потреби. Усі військові операції завершилися після припинення російської атаки.
Чим била Росія по Україні під час масованого обстрілу?
У ніч на 7 вересня Росія застосувала 810 ударних дронів типу Shahed та безпілотники-імітації. Запуски здійснювалися з території Росії й тимчасово окупованого Криму.
Також ворог випустив 9 крилатих ракет "Іскандер-К" з Курської області та 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 з Криму.
Повітряні сили повідомили, що зафіксовано влучання 9 ракет і 54 ударних дронів по 33 різних об'єктах. Уламки збитих цілей впали ще в 8 місцях.
У Дніпропетровській області дрони пошкодили інфраструктуру. У Кривому Розі внаслідок ударів виникли пожежі на підприємстві й у приватному секторі.