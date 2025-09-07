Так, в небі перебували не лише польські, а й союзні літаки. Про це стало відомо із заяви оперативного командування Збройних сил Польщі, передає 24 Канал.

Що відомо про активність польської авіації?

Збройні сили Польщі привели в підвищену бойову готовність свої сили протиповітряної оборони під час ракетно-дронової російської атаки на Україну в ніч проти 7 вересня.

Відомо також про те, що польські військові підняли в небо літаки.

Зокрема, до забезпечення безпеки долучалися винищувачі F-35 Королівських ВПС Нідерландів.

До можливих загроз підготували й наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження.

Зверніть увагу! У польському військовому командуванні наголосили, що ці заходи мали превентивний характер і були спрямовані на гарантування безпеки польського повітряного простору, особливо в регіонах поблизу українського кордону.

Ситуація перебувала під постійним контролем військових. Підпорядковані сили та засоби були готові до негайного реагування у разі потреби. Усі військові операції завершилися після припинення російської атаки.

