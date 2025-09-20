Коли відбудеться щорічна індексація пенсій в Україні?

Згідно з проєктом Державного бюджету на 2026 рік, перерахунок виплат відбудеться з 1 березня 2026 року, передає 24 Канал із посиланням на премʼєр-міністра України Юлію Свириденко.

На пенсійне забезпечення закладено 1 трильйон 27 мільярдів гривень, що на 123,4 мільярда більше, ніж у 2025 році. Це дозволить забезпечити вчасні виплати для 10,3 мільйона пенсіонерів та частково компенсувати зростання цін на товари й послуги.

Зауважте! Яким буде коефіцієнт у 2026 році, стане відомо у лютому.

Скільки грошей спрямують на фінансування пенсійного фонду?

У Міністерстві фінансів уточнили: проєкт бюджету передбачає 251,3 мільярда гривень трансферту Пенсійному фонду.

Крім того, у порівнянні з попереднім роком значно збільшено фінансування соціальної сфери, медицини та освіти.

Для чого індексації пенсії в Україні? Індексація є основним механізмом осучаснення пенсій в Україні. У 2025 році вона відбулася з коефіцієнтом 1,115, що дало підвищення виплат у середньому на 9,5%, однак реальне зростання доходів пенсіонерів "з’їла" інфляція.

Що ще відомо про індексацію пенсії в Україні: коротко про головне