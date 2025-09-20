Когда состоится ежегодная индексация пенсий в Украине?
Согласно проекту Государственного бюджета на 2026 год, перерасчет выплат состоится с 1 марта 2026 года, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
На пенсионное обеспечение заложено 1 триллион 27 миллиардов гривен, что на 123,4 миллиарда больше, чем в 2025 году. Это позволит обеспечить своевременные выплаты для 10,3 миллиона пенсионеров и частично компенсировать рост цен на товары и услуги.
Заметьте! Каким будет коэффициент в 2026 году, станет известно в феврале.
Сколько денег направят на финансирование пенсионного фонда?
У Министерстве финансов уточнили: проект бюджета предусматривает 251,3 миллиарда гривен трансферта Пенсионному фонду.
Кроме того, по сравнению с предыдущим годом значительно увеличено финансирование социальной сферы, медицины и образования.
Для чего индексации пенсии в Украине?
Индексация является основным механизмом осовременивания пенсий в Украине. В 2025 году она состоялась с коэффициентом 1,115, что дало повышение выплат в среднем на 9,5%, однако реальный рост доходов пенсионеров "съела" инфляция.
Что еще известно об индексации пенсии в Украине: коротко о главном
В Украине индексация пенсий происходит только раз в год, поэтому до конца 2025-го дополнительного масштабного перерасчета выплат не предусмотрено.
В то же время для граждан в возрасте от 70 лет действуют специальные надбавки.
В частности, предусмотрены и доплаты на уход для одиноких пожилых людей, нуждающихся в посторонней помощи.