Почему пенсия может уменьшиться после перерасчета?
Закон позволяет работающим пенсионерам раз в два года пересматривать размер своей пенсии. Для этого учитываются два ключевых показателя: дополнительный страховой стаж и коэффициент заработной платы, рассказывает 24 Канал.
И здесь кроется главный риск. Если средняя зарплата по стране растет, то индивидуальный коэффициент заработка пенсионера может снизиться. В таком случае после учета этого показателя пенсия не повышается, а наоборот становится меньше.
Именно поэтому каждый пенсионер сам решает, какой вариант выбрать:
- делать перерасчет только по стажу,
- или сочетать стаж с зарплатой.
Обратите внимание! Автоматический перерасчет, который ежегодно с 1 апреля осуществляет Пенсионный фонд, должен учитывать только выгодный для человека вариант.
Как осуществляется перерасчет пенсий работающих пенсионеров?
Перерасчет для работающих пенсионеров производится в двух случаях:
- если с даты назначения пенсии или предыдущего перерасчета прошло не менее 24 месяцев страхового стажа;
- если стажа меньше, но человек подал заявление для учета дополнительно приобретенного периода.
При этом ПФУ определяет наиболее выгодный для пенсионера вариант:
- только с учетом стажа,
- или стажа вместе с заработной платой, полученной после предыдущего перерасчета.
Что известно об индексации пенсий в Украине: коротко о главном
Осенью украинские пенсионеры не должны ожидать масштабной индексации выплат. В то же время для отдельных категорий предусмотрены возрастные надбавки в зависимости от возраста.
Кроме того, одинокие пожилые люди, которые нуждаются в постороннем уходе, могут получить дополнительную помощь в размере 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных, что в 2025 году составляет 944,40 гривны.