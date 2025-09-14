Почему пенсия может уменьшиться после перерасчета?

Закон позволяет работающим пенсионерам раз в два года пересматривать размер своей пенсии. Для этого учитываются два ключевых показателя: дополнительный страховой стаж и коэффициент заработной платы, рассказывает 24 Канал.

И здесь кроется главный риск. Если средняя зарплата по стране растет, то индивидуальный коэффициент заработка пенсионера может снизиться. В таком случае после учета этого показателя пенсия не повышается, а наоборот становится меньше.

Именно поэтому каждый пенсионер сам решает, какой вариант выбрать:

делать перерасчет только по стажу,

или сочетать стаж с зарплатой.

Обратите внимание! Автоматический перерасчет, который ежегодно с 1 апреля осуществляет Пенсионный фонд, должен учитывать только выгодный для человека вариант.

Как осуществляется перерасчет пенсий работающих пенсионеров?

Перерасчет для работающих пенсионеров производится в двух случаях:

если с даты назначения пенсии или предыдущего перерасчета прошло не менее 24 месяцев страхового стажа;

если стажа меньше, но человек подал заявление для учета дополнительно приобретенного периода.

При этом ПФУ определяет наиболее выгодный для пенсионера вариант:

только с учетом стажа,

или стажа вместе с заработной платой, полученной после предыдущего перерасчета.

