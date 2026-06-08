Економіка КНДР почала процвітати

У The Wall Street Journal це назвали "найдивовижнішою історією економічного успіху у світі". Режим Кім Чен Ина багатший, аніж будь-коли раніше, і тут не обійшлося без російської допомоги.

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Північнокорейська влада суворо контролює інформацію та не публікує офіційних економічних даних, а іноземцям демонструють лише ретельно відібрану картинку. Однак зміни, які зараз демонструє країна, не є лише елементом пропагандистської кампанії. Економіка "процвітає так, як не бачили вже багато років", зокрема завдяки обходу санкцій та співпраці з іншими державами.

Наприклад, у Пхеньяні розгорнули масштабну житлову забудову. Лише торік там звели 10 тисяч нових квартир, що більше за темпи Лос-Анджелеса чи Чикаго. Окрім того, у місті з'явилися нові зоомагазини, інтернет-кафе з іграми тощо. Наразі вночі КНДР світиться приблизно втричі яскравіше, аніж ще 5 років тому.

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Зауважте! Поза межами столиці життя залишається доволі складним. За даними ООН, майже половина з 26-мільйонного населення країни досі страждає від недоїдання.

Економічна криза почала відступати після російського вторгнення в Україну. Уже у 2023 році Північна Корея почала постачати окупантам боєприпаси, заробивши на цьому, за оцінками аналітиків, понад 10 мільярдів доларів (при показнику ВВП у 27 мільярдів доларів). Згодом Кім Чен Ин відвідав Росію для переговорів, результатом яких стало підписання нової угоди.

Вона створила передумови для залучення до бойових дій понад 15 тисяч солдатів із КНДР, що могло принести режиму ще понад пів мільярда доларів. Ба більше, Москва розраховується не лише грошами – йдеться про передачу секретних військових технологій, деталей до зброї тощо.

Стефан Хаггард, професор-дослідник із Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Економічне становище Північної Кореї є найміцнішим з часу приходу до влади Кіма майже 15 років тому і, ймовірно, перевершує будь-який період правління його батька Кім Чен Іра, який керував країною з 1994 року до своєї смерті у 2011 році. Це неймовірне досягнення для такої бідної країни.

Однак успіх Пхеньяна забезпечили не лише росіяни, адже Кім Чен Ин намагається розширити коло своїх потенційних друзів.