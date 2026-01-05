Як на пенсії вплине зміна мінімальної зарплати?

Зміна розміру мінімальної зарплати є підставою для перерахунку пенсій та виплат за заслуги перед Україною, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

У законі про державний бюджет України передбачене підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2026 року до 8 647 гривень (+ 647 гривень проти минулого року). На підставі цієї зміни перерахунок пенсій здійснять для непрацюючих пенсіонерів у разі, якщо вони:

  • досягли віку 65 років;
  • мають повний страховий стаж – 30 для жінок, 35 років для чоловіків.

З 1 січня їхні пенсії не можуть бути меншими за 3 458 гривень 80 копійок, тобто 40% мінімальної зарплати.

Які виплати переглянуть через зміни мінімальної зарплати?

У 2026 році збільшили розмір щомісячної виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною. Йдеться про тих, кого з 2014 року відзначили державними нагородами:

  • званням Героя України з врученням ордену "Золота Зірка";
  • орденом Богдана Хмельницького;
  • орденом "За мужність";
  • орденом княгині Ольги;
  • відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг".

Зауважимо! Щомісячна виплата Героям України призначається в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.

Які виплати перерахують через зростання прожиткового мінімуму?

У 2026 році відбулося збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних з 2 361 гривні до 2 595 гривень. Ця зміна є підставою для перерахунку з 1 січня мінімального та максимального розмірів пенсій, а також надбавок і доплат.

Для непрацюючих пенсіонерів з повним страховим стажем розмір мінімальної пенсії за віком зріс на 234 гривні – до 2 595 гривень. Перерахують доплату й за понаднормовий стаж: +1% за кожен повен рік.

Важливо! Максимальний розмір пенсії у 2026 році становить 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів).

Працюючим пенсіонерам зросте виплата після звільнення з роботи. Виняток становлять:

  • мінімальні пенсії шахтарям та сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника;
  • підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни, УБД, членам сімей загиблих та померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України;
  • підвищень жертвам нацистських переслідувань;
  • пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Цим категоріям перерахують розміри пенсій з 1 січня незалежно від факту роботи.

Також зросте одноразова грошова винагорода Героям України, яким звання нададуть у 2026 році. Її виплачують у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних.

У кого зростуть зарплати у 2026 році?

  • У 2026 році заплановане підвищення зарплат для працівників соціальної сфери. До їхніх посадових окладів застосують коефіцієнт 2,5. До прикладу, соціальні менеджери з 1 січня зароблятимуть 20 607 гривень, а фахівці з соцроботи – 16 932 гривні.

  • Зростання анонсували й для зарплат медиків. Відомо, що лікарі первинної та екстреної медичної допомоги зароблятимуть 35 тисяч гривень.

  • Підвищення заробітних плат у 2026 році матимуть також учителі. З 1 січня педпрацівники отримають на 30% більше.