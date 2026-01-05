Як на пенсії вплине зміна мінімальної зарплати?
Зміна розміру мінімальної зарплати є підставою для перерахунку пенсій та виплат за заслуги перед Україною, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.
У законі про державний бюджет України передбачене підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2026 року до 8 647 гривень (+ 647 гривень проти минулого року). На підставі цієї зміни перерахунок пенсій здійснять для непрацюючих пенсіонерів у разі, якщо вони:
- досягли віку 65 років;
- мають повний страховий стаж – 30 для жінок, 35 років для чоловіків.
З 1 січня їхні пенсії не можуть бути меншими за 3 458 гривень 80 копійок, тобто 40% мінімальної зарплати.
Які виплати переглянуть через зміни мінімальної зарплати?
У 2026 році збільшили розмір щомісячної виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною. Йдеться про тих, кого з 2014 року відзначили державними нагородами:
- званням Героя України з врученням ордену "Золота Зірка";
- орденом Богдана Хмельницького;
- орденом "За мужність";
- орденом княгині Ольги;
- відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг".
Зауважимо! Щомісячна виплата Героям України призначається в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.
Які виплати перерахують через зростання прожиткового мінімуму?
У 2026 році відбулося збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних з 2 361 гривні до 2 595 гривень. Ця зміна є підставою для перерахунку з 1 січня мінімального та максимального розмірів пенсій, а також надбавок і доплат.
Для непрацюючих пенсіонерів з повним страховим стажем розмір мінімальної пенсії за віком зріс на 234 гривні – до 2 595 гривень. Перерахують доплату й за понаднормовий стаж: +1% за кожен повен рік.
Важливо! Максимальний розмір пенсії у 2026 році становить 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів).
Працюючим пенсіонерам зросте виплата після звільнення з роботи. Виняток становлять:
- мінімальні пенсії шахтарям та сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника;
- підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни, УБД, членам сімей загиблих та померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України;
- підвищень жертвам нацистських переслідувань;
- пенсії за особливі заслуги перед Україною.
Цим категоріям перерахують розміри пенсій з 1 січня незалежно від факту роботи.
Також зросте одноразова грошова винагорода Героям України, яким звання нададуть у 2026 році. Її виплачують у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних.
У кого зростуть зарплати у 2026 році?
У 2026 році заплановане підвищення зарплат для працівників соціальної сфери. До їхніх посадових окладів застосують коефіцієнт 2,5. До прикладу, соціальні менеджери з 1 січня зароблятимуть 20 607 гривень, а фахівці з соцроботи – 16 932 гривні.
Зростання анонсували й для зарплат медиків. Відомо, що лікарі первинної та екстреної медичної допомоги зароблятимуть 35 тисяч гривень.
Підвищення заробітних плат у 2026 році матимуть також учителі. З 1 січня педпрацівники отримають на 30% більше.