Як на пенсії вплине зміна мінімальної зарплати?

Зміна розміру мінімальної зарплати є підставою для перерахунку пенсій та виплат за заслуги перед Україною, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Дивіться також Пенсія при "мінімалці": яких виплат чекати з зарплатою у 8 тисяч гривень

У законі про державний бюджет України передбачене підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2026 року до 8 647 гривень (+ 647 гривень проти минулого року). На підставі цієї зміни перерахунок пенсій здійснять для непрацюючих пенсіонерів у разі, якщо вони:

досягли віку 65 років;

мають повний страховий стаж – 30 для жінок, 35 років для чоловіків.

З 1 січня їхні пенсії не можуть бути меншими за 3 458 гривень 80 копійок, тобто 40% мінімальної зарплати.

Які виплати переглянуть через зміни мінімальної зарплати?

У 2026 році збільшили розмір щомісячної виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною. Йдеться про тих, кого з 2014 року відзначили державними нагородами:

званням Героя України з врученням ордену "Золота Зірка";

орденом Богдана Хмельницького;

орденом "За мужність";

орденом княгині Ольги;

відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг".

Зауважимо! Щомісячна виплата Героям України призначається в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.

Які виплати перерахують через зростання прожиткового мінімуму?

У 2026 році відбулося збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних з 2 361 гривні до 2 595 гривень. Ця зміна є підставою для перерахунку з 1 січня мінімального та максимального розмірів пенсій, а також надбавок і доплат.

Для непрацюючих пенсіонерів з повним страховим стажем розмір мінімальної пенсії за віком зріс на 234 гривні – до 2 595 гривень. Перерахують доплату й за понаднормовий стаж: +1% за кожен повен рік.

Важливо! Максимальний розмір пенсії у 2026 році становить 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів).

Працюючим пенсіонерам зросте виплата після звільнення з роботи. Виняток становлять:

мінімальні пенсії шахтарям та сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника;

підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни, УБД, членам сімей загиблих та померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України;

підвищень жертвам нацистських переслідувань;

пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Цим категоріям перерахують розміри пенсій з 1 січня незалежно від факту роботи.

Також зросте одноразова грошова винагорода Героям України, яким звання нададуть у 2026 році. Її виплачують у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних.

У кого зростуть зарплати у 2026 році?