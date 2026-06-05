Про це пише поліція Києва.

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Що відомо про побиття ветерана у Києві та підозрюваних у злочині?

У поліції наголосили, що під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що на вулиці Стеценка група оповіщення Шевченківського районного в місті Києві ТЦК та СП здійснювала заходи з перевірки військово-облікових документів у громадян.

Надалі під час перевірки документів між учасниками групи оповіщення та водієм зупиненого автомобіля виник конфлікт щодо проходження військової служби.

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Під час сутички один із військовослужбовців завдав водієві декілька ударів руками по тілу, а член добровольчого формування застосував сльозогінний газ до ветерана,

– сказали у поліції.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, синці, які зазнав потерпілий ветеран, належать до категорії легких тілесних ушкоджень.

Зрештою поліція та прокурори повідомили про підозру 35-річному військовослужбовцю Шевченківського районного в місті Києві ТЦК та СП та 38-річному члену добровольчого формування територіальної громади за статтею Кримінального кодексу України про умисне легке тілесне ушкодження.

Підозрюваним може загрожувати штраф або громадські роботи, коли справу доведуть у судовому порядку. Наразі досудове розслідування триває.

Зверніть увагу! У поліції не називали ім'я постраждалого ветерана, однак, згідно з даними ЗМІ, йдеться саме про Артема Мороза.

Нагадаємо, про побиття ветерана у Києві стало відомо ще 22 травня. У поліції тоді наголошували, що відкрили кримінальне провадження.

Відреагували на інцидент і у Київському міському ТЦК та СП. Там підтвердили, що між військовослужбовцем та ветераном Артемом Морозом виник конфлікт із застосуванням фізичної сили. Учасників інциденту та їхніх керівників притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

Варто зазначити, що Артем Мороз втратив обидві ноги під час на фронті на Херсонському напрямку. Побиття ветерана також підтвердили й у Національній Спілці Ветеранів Сил Територіальної Оборони ЗСУ, звернувшись до міністра оборони та міністра внутрішніх справ з вимогою розслідувати справу та покарати причетних до злочину проти захисника.