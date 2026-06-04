За даними слідства, окремих чоловіків утримували без законних підстав до 48 діб, а одного з них після побиття прикували кайданками до драбини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Що встановило слідство?

Упродовж лютого – квітня 2026 року в приміщенні тимчасового мобілізаційного пункту без законних підстав утримували 21 військовозобов'язаного. Йдеться про чоловіків, призов яких був скасований після того, як військові частини відмовилися приймати їх на службу.

Попри це, людей не відпускали з пункту збору. За даними слідства, строк незаконного утримання становив від 1 до 48 діб.

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Факти можливих зловживань були встановлені після моніторингового візиту представників Уповноваженого Верховної Ради з прав людини до Ужгородського РТЦК та СП. Омбудсман повідомив, що матеріали перевірки були передані правоохоронним органам, після чого розпочалося кримінальне провадження.

4 червня 2026 року т.в.о. начальника Ужгородського РТЦК та СП та начальнику групи військового обліку повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі,

– повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Також перевіряються дії посадових осіб Закарпатського обласного ТЦК та СП, які могли знати про порушення, але не вжили заходів для їх припинення.

Ужгородський ТЦК / Фото Офіс Генпрокурора

Окремий епізод справи стосується можливого катування одного з військовозобов'язаних. За даними слідства, інструктор РТЦК застосував до чоловіка фізичне насильство, після чого потерпілого прикували кайданками до металевої драбини та залишили у такому стані до наступного ранку.

Саме цей епізод став підставою для оголошення окремої підозри інструктору за статтею про катування.

Хто був причетний до злочинів?

Керівнику районного РТЦК та начальнику підрозділу військового обліку інкримінують перевищення влади та незаконне позбавлення волі. Інструктору повідомлено про підозру у катуванні військовозобов'язаного.

Усі троє фігурантів затримані. Наразі прокурори клопочуть перед судом про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці також продовжують встановлювати інших можливих потерпілих та осіб, які можуть бути причетними до протиправних дій.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що навіть в умовах війни діяльність ТЦК повинна залишатися в межах закону.

РТЦК та СП не можуть і не повинні перетворюватися на простір поза правом. Навіть у час війни держава або тримається на законі – або втрачає довіру тих, кого вона захищає,

– наголосив він.

Водночас посадовець підкреслив, що відповідальність має настати для всіх причетних незалежно від посади, звання чи статусу.

Підозрювані працівники ТЦК / Фото Офіс Генпрокурора

На підозри працівникам відреагували й у Закарпатському ОТЦК та СП. Там заявили, що будь-які порушення вимог законодавства, перевищення службових повноважень є неприпустимими та несумісними зі статусом військовослужбовця.

"Закарпатський ОТЦК та СП повністю сприяє правоохоронним органам у проведенні всіх необхідних слідчих та процесуальних дій. Наголошуємо, що оцінку діям кожної особи надаватимуть компетентні правоохоронні органи та суд. Водночас принцип нульової толерантності до будь-яких проявів зловживання владою, незаконного обмеження прав громадян чи інших правопорушень залишається безумовним", – наголосили у відомстві.

Що ще відомо про те, що відбувалося в Ужгородському ТЦК?

Під час моніторингового візиту були зафіксовані численні порушення прав людини, зокрема незаконне утримання військовозобов'язаних без належного оформлення документів. За даними перевірки, окремих чоловіків утримували у приміщенні від кількох тижнів до майже 50 діб, не надаючи їм можливості вільно залишити територію.

Також повідомлялося про вилучення мобільних телефонів і документів, через що люди не могли зв'язатися з рідними або отримати юридичну допомогу. Особливе занепокоєння викликали умови перебування. У приміщенні зафіксували антисанітарію, нестачу посуду, відсутність постільної білизни, а також лише один туалет і душ для великої кількості людей.

Перевіряльники також звернули увагу на неналежне медичне забезпечення та випадки ігнорування скарг на стан здоров'я. Один із чоловіків із критично високим артеріальним тиском отримав медичну допомогу лише після втручання представників омбудсмена та був госпіталізований.

Серед утримуваних виявили ветерана з посвідченням учасника бойових дій, якого не звільнили попри законні підстави. Також у приміщенні перебувала людина з очевидними фізичними вадами.

На тлі скандалу начальника Ужгородського районного ТЦК планують перевести до бойової частини. За словами заступника начальника Закарпатського обласного ТЦК та СП Олександра Бовкуненка, сам керівник висловив бажання повернутися до служби у бойовому підрозділі, де раніше проходив службу в десантно-штурмових військах.