Водночас у Чернівецькому обласному ТЦК та СП заявляють, що за даними державних реєстрів чоловік є громадянином України, а тому його призов відбувся законно.

Що відомо про ситуацію?

Народний депутат Георгій Мазурашу повідомив у соцмережах про випадок мобілізації жителя Буковини, який, за його словами, є громадянином Німеччини та приїхав в Україну відвідати родичів.

Парламентар стверджує, що чоловік наразі перебуває в одному з навчальних центрів Збройних Сил України. Також, за словами депутата, про ситуацію вже нібито поінформоване посольство Німеччини в Києві.

Згодом Мазурашу оприлюднив документ, який назвав довідкою німецького відомства. Згідно з нею, чоловік є громадянином Німеччини, а його громадянство України нібито було припинене указом президента ще у 2017 році.

Вони ігнорують те, що "бусифікований" показує їм документ громадянина Німеччини, що він каже про припинення громадянства України у 2017 році. На базі старих даних про оформлення паспорта громадянина України висмоктують собі з пальця підставу для мобілізації громадянина Німеччини,

– заявив Георгій Мазурашу.

Документ, який начебто є довідкою посольства / Фото Мазурашу

Водночас журналісти звернули увагу, що вказаного депутатом указу президента з номером 387/2017 немає у відкритому доступі на сайті Офісу Президента України. Крім того, на дату, яку називає парламентар, не припадає жоден указ із таким номером.

Що відповіли у ТЦК?

У Чернівецькому обласному ТЦК відреагували на поширення інформації та заявили, що діяли відповідно до чинного законодавства. У військкоматі наголосили, що під час проведення мобілізаційних заходів чоловік не надав документів, які б підтверджували припинення українського громадянства.

За інформацією ТЦК, відповідно до даних державного реєстру та відомостей, отриманих від Чернівецького відділу Державної міграційної служби, особа має громадянство України відповідно до статті 3 Закону України "Про громадянство України".

Довідку про припинення громадянства на час призову на військову службу не надавав. Чоловік правом на відстрочку не користувався, військово-лікарською комісією був визнаний придатним та направлений для проходження військової служби в одну з військових частин",

– повідомили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

Також у центрі комплектування підкреслили, що їхні військовослужбовці діяли виключно в межах вимог українського законодавства.

Наразі офіційних коментарів від посольства Німеччини щодо цієї ситуації не оприлюднено. Також невідомо, чи буде проведено додаткову перевірку документів та обставин мобілізації чоловіка.

Чи можна мобілізувати іноземця в Україні?

Іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні, не підлягають обов’язковій мобілізації. Відповідно до українського законодавства, призову під час мобілізації підлягають лише громадяни України.

Водночас іноземці можуть добровільно долучитися до захисту держави та проходити службу у лавах Збройних Сил України за контрактом. Для цього необхідно укласти відповідну угоду та пройти встановлені процедури відбору.

Після підписання контракту іноземні військовослужбовці отримують статус законних тимчасових резидентів України на весь період служби. Відомості про це вносяться до їхніх військових документів.

Варто зазначити, що інша ситуація стосується громадян України, які мають подвійне громадянство. Незважаючи на наявність паспорта іншої держави, вони підлягають мобілізації на загальних підставах як громадяни України.