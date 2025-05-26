Чи підлягають призову особи з подвійним громадянством – повідомляє 24 Канал.

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Які правила мобілізації осіб з подвійним громадянством

Згідно з українським законодавством, громадянин України, який має подвійне громадянство, визначається лише як громадянин України. У випадку, якщо він підлягає мобілізації, його можуть мобілізувати.

Такі ж самі правила діють, якщо друге громадянство є російським. Окрім цього, будь-яка особа, якій окупаційна російська адміністрація нав’язала російське громадянство на тимчасово окупованих територіях після 2014 року, і яка офіційно не відмовилася від українського громадянства, юридично не вважається громадянином Росії та може бути мобілізована.

Проте варто зазначити, що людина з подвійним українсько-російським громадянством може бути піддана поглибленій перевірці з боку військових та служб безпеки з метою виявлення можливих симпатій або зв’язків з Росією.

Нагадаємо, що в Україні існує 6 категорій громадян, які не підлягають мобілізації під час воєнного стану. Зокрема це жінки на військовому обліку, призовники та чоловіки старші 60 років.