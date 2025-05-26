Подлежат ли призыву лица с двойным гражданством – сообщает 24 Канал.

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Какие правила мобилизации лиц с двойным гражданством

Согласно украинскому законодательству, гражданин Украины, который имеет двойное гражданство, определяется только как гражданин Украины. В случае, если он подлежит мобилизации, его могут мобилизовать.

Такие же правила действуют, если второе гражданство является российским. Кроме этого, любое лицо, которому оккупационная российская администрация навязала российское гражданство на временно оккупированных территориях после 2014 года, и которое официально не отказалось от украинского гражданства, юридически не считается гражданином России и может быть мобилизовано.

Однако стоит отметить, что человек с двойным украинско-российским гражданством может быть подвергнут углубленной проверке со стороны военных и служб безопасности с целью выявления возможных симпатий или связей с Россией.

Напомним, что в Украине существует 6 категорий граждан, которые не подлежат мобилизации во время военного положения. В частности это женщины на воинском учете, призывники и мужчины старше 60 лет.