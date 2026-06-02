Про це 2 червня повідомила поліція Львівської області.

Що відомо про напад на ТЦК?

У поліції повідомили, що інцидент стався опівдні 29 травня. На вулиці Хвильового чоловік поранив ножем військовослужбовця з групи оповіщення та втік з місця події. У пораненого діагностували різану рану плеча.

Правоохоронці встановили особу та місцеперебування нападника, і затримали його. Зловмисником виявився 29-річний львів'янин.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок.

У разі доведення винуватості підозрюваному може загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше поліція Києва затримала 42-річного чоловіка, який з ножем та гранатою напав на 75-річну жінку. У її квартирі він майже місяць виконував ремонтні роботи. З'ясувалося, що чоловік раніше вже провів 12 років у місцях позбавлення волі.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне йому загрожує від 8 до 15 років ув'язнення.