Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Що відомо про напад у столиці?
За даними слідства, 75-річна киянка за оголошенням знайшла різнороба для ремонту у квартирі, яку затопили сусіди. Майстер майже місяць працював у неї вдома.
Згодом, одного дня він напав на жінку з ножем та гранатою.
У поліції Києва також повідомили подробиці нападу. За словами правоохоронців, чоловік зв'язав потерпілу, закрив рот кляпом, засипав очі невідомою речовиною, після чого викрав мобільний телефон, ключі від квартири, банківські картки й прикраси та втік з місця події.
На щастя, нападника вдалося затримати. Під час розслідування правоохоронці також встановили, що він є рецидивістом.
З'ясувалось, що він провів 12 років у місцях позбавлення волі за умисне вбивство,
– повідомили в прокуратурі.
Нападнику вже повідомили про підозру у вчиненні розбійного нападу з метою заволодіння майном, поєднаного із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я потерпілої, з корисливих мотивів.
Зловмисник напав з ножем та гранатою / Фото: Прокуратура України
Суд також обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років.
Кримінал у Києві: останні новини
Днями в Оболонському районі Києва під час сварки на дорозі водій відкрив вогонь по іншому учаснику руху. Одна з куль поранила потерпілого в живіт, його госпіталізували. Згодом правоохоронці розшукали підозрюваного та затримали його – зараз йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Також нещодавно інцидент стався в Броварському районі на Київщині. Там між 63-річним братом і 60-річною сестрою виник конфлікт через грошові питання. Під час сварки чоловік завдав щонайменше чотирьох ударів обухом по голові. Завдяки вчасно наданій допомозі лікарів, жінку вдалося врятувати.
Поліцейським вдалося затримати зловмисника. Йому оголосили підозру за фактом незакінченого замаху на життя. Тепер чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.