Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Что известно о нападении в столице?

По данным следствия, 75-летняя киевлянка по объявлению нашла разнорабочего для ремонта в квартире, которую затопили соседи. Мастер почти месяц работал у нее дома.

Впоследствии, однажды он напал на женщину с ножом и гранатой.

В полиции Киева также сообщили подробности нападения. По словам правоохранителей, мужчина связал потерпевшую, закрыл рот кляпом, засыпал глаза неизвестным веществом, после чего похитил мобильный телефон, ключи от квартиры, банковские карты и украшения и скрылся с места происшествия.

К счастью, нападающего удалось задержать. В ходе расследования правоохранители также установили, что он является рецидивистом.

Выяснилось, что он провел 12 лет в местах лишения свободы за умышленное убийство,

– сообщили в прокуратуре.

Нападающему уже сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения с целью завладения имуществом, соединенного с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшей, из корыстных побуждений.

Злоумышленник напал с ножом и гранатой / Фото: Прокуратура Украины

Суд также избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.

