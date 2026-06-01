Про це повідомили в поліції.

Що за інцидент із ТЦК на Дніпропетровщині?

Як розповіли поліцейські, троє військовослужбовців несли службу в одному з обласних ТЦК і здійснювали заходи з оповіщення та уточнення військово-облікових даних самостійно. Тепер їх підозрюють у викраденні людини.

Рано-вранці побачили на безлюдній вулиці чоловіка мобілізаційного віку. Під приводом перевірки документів вони підійшли до нього, не дочекавшись відповіді, одразу схопили та силоміць заштовхали до буса. У машині змовники поводили себе зухвало: психологічно тиснули та залякували. На їхніх очах стан здоров'я потерпілого значно погіршився, йому стало зле. Але замість того, щоб надати допомогу та відвезти до лікарні, – спільники виштовхнули безпорадного чоловіка з авто на землю біля смітника, а самі втекли,

– мовиться в дописі.

Поліцейські підкреслили, що один з військових перебував на посаді стрільця-санітара та мав вжити заходів для допомоги чоловікові.

Відомо, що потерпілого доставили до лікарні в критичному стані. А після інциденту двоє фігурантів перевелись на службу до інших військових частин, один залишився нести службу у центрі комплектування.

Двом фігурантам оголосили про підозру за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини Кримінального кодексу України. Стрільцю-санітару додатково інкримінують статтю про залишення в небезпеці. Їм загрожує кримінальна відповідальність.

Слідство триває, одному з підозрюваних готується оголошення про підозру.